Samsun'da kapama ceviz bahçeleri artıyor
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Samsun'da kapama ceviz bahçeleri artıyor

04.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:53
Samsun'da kapama ceviz bahçeleri artıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çiftçilere bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çiftçilere bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmaların bir tanesi olan "19 Mayıs İlçesinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi"nde, sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluşuyor. Bu yıl 17 çiftçiye toplamda bin 500 adet sertifikalı ceviz fidanı verilerek 17 adet kapama ceviz bahçesi kuruldu.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, "Bu yıl bin 500 adet sertifikalı fidanı 17 çiftçimize kapama bahçe kurmaları için teslim ettik. İlçemizdeki çiftçilerimize daha önceki yıllarda da sertifikalı fidan desteğinde bulunmuştuk, bulunmaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda bakanlığımızın sertifikalı fide fidan destekleri kapsamında da çiftçilerimize her yıl fidan alan çiftçilerimize aldıkları fidanlar için destekleme ödemesinde bulunuyoruz. Bahçelerin kurulmasında, ilçe müdürlüğümüzün teknik elemanlarınca yapılan saha çalışmaları ile uygun bahçeleri seçiyoruz. Çiftçilerimize dikim teknikleri hakkında bilgiler verdikten sonra dikim aşamasına geçiyoruz. Bu kapsamda toprak analizi, dikim budaması, şekil budaması gibi konularda da çiftçilerimizi bilinçlendiriyoruz. Her daim bahçe kontrolleri yaparak uygulanan projelerin başarısı ve sürdürebilirliği için takiplerimizi yapıyoruz" dedi.

Fidan teslimi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, Ziraat Mühendisi Duygu Can, Ziraat Mühendisi Halit Kıvanç Sekban ve 17 çiftçinin katılımı ile gerçekleştirildi. - SAMSUN

Samsun'da kapama ceviz bahçeleri artıyor
Samsun'da kapama ceviz bahçeleri artıyor
Samsun'da kapama ceviz bahçeleri artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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