Samsun'da eylül ayında ithalat ikiye katlandı
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Samsun'da eylül ayında ithalat ikiye katlandı

30.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:33
Samsun'da eylül ayında ithalat ikiye katlandı

Samsun'da 2020 Eylül ayında geçen yıl aynı aya göre ihracat yüzde 1 azalırken, ithalatta yüzde 111.2 artış yaşandı.

Samsun'da 2020 Eylül ayında geçen yıl aynı aya göre ihracat yüzde 1 azalırken, ithalatta yüzde 111.2 artış yaşandı. Samsun'un ithalatı 2'ye katlanırken, Çorum'da ise yüzde 375.6 artışla ithalat neredeyse 4'e katlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2020" konusunda bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Eylül ayında Samsun'da ihracat 70.2 milyon dolar, Tokat'ta ihracat 1.7 milyon dolar, Çorum'da ihracat 49.6 milyon dolar, Amasya'da ihracat 9.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat ise Samsun'da 106.4 milyon dolar, Tokat'ta 870 bin dolar, Çorum'da 239.3 milyon dolar, Amasya'da 3.9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıl aynı aya göre eylül ayında ihracat Samsun'da yüzde 1, Çorum'da yüzde 31.5 Amasya'da yüzde 1.1 azalırken Tokat'ta yüzde 58.1 arttı. İthalat Samsun'da yüzde 111.2, Çorum'da yüzde 375.6, Tokat'ta yüzde 12 artarken Amasya'da yüzde 26.6 azaldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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