Evde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü
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Evde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü

17.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:53

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangın, yan tarafta bulunan okul binasına sıçramadan söndürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangın, yan tarafta bulunan okul binasına sıçramadan söndürüldü.

Derebahçe Mahallesi'nde Recep Akbaş'a ait tek katlı evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada Samsun-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında görevli polisler, dumanı fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.

Büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, evin yan tarafında bulunan özel okul ile başka binalara sıçramadan söndürüldü.

Ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Evde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü
Evde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü
Evde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü
Evde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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