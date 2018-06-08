Samsun'da baba-oğul 1 kilo 783 gram bonzai ile yakalandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu baba-oğul ile birlikte 17 bin kullanımlık olan toplam 1 kilo 783 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde ikamet eden Yasin D. ile babası İbrahim D.'nin birlikte uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbarı üzerine söz konusu şahısları takibe alındı. İbrahim D.'nin araç ile Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde bulunan harabe durumundaki kulübeye girip poşet ile çıktığı ve araçla ayrıldığı görülerek müdahale edildi. Araç içerisinde yapılan aramada 283 gram bonzai ele geçirildi. Devamında İbrahim D.'nin girmiş olduğu harabe yapıda yapılan aramada bin 500 gram bonzai daha ele geçirildi. Zeytinlik Mahallesi'nde yapılan eş zamanlı takipte olayın diğer şüphelisi Yasin D. ikametinden çıkarken yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira paraya el konuldu.

Baba-oğul gözaltına alınırken, toplamda 1 kilo 783 gram bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen bonzainin yaklaşık 17 bin kez kullanıma tekabül ettiği öğrenildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İbrahim D. ile oğlu Yasin D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.