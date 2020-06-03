Samsun'da 530 bin çiçek toprakla buluştu Samsun Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde kentte çeşitli alanlara 530 bin çiçek dikti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde kentte çeşitli alanlara 530 bin çiçek dikti.

Havaların ısınmasıyla birlikte, baharın müjdecisi rengarenk çiçekler, park ve bahçeleri şenlendirmeye başladı.

Her yıl olduğu gibi mevsimlik çiçek dikimine start veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, nisan ayından bu yana şehrin çeşitli cadde, park ve dinlenme alanları ile refüjlere 530 bin çiçek dikti.

Koronavirüs salgınının ardından 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçilmesiyle çalışmalarına hız kazandıran ekipler, yıl sonuna kadar 1 milyon çiçek dikimi gerçekleştirecek.

Kaynak: AA