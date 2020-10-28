Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:10
Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Park'ta düzenlenen törende, Vali Vekili İbrahim Avcı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Avcı, anıt özel defterini imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanlıklar ile dolu şanlı tarihe sahip olduğu belirten Avcı, "Türkiye yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bugünlere nasıl gelindiğini unutmadan hep birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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