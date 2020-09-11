Samsun'a şehit ateşi düştü TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top (38) şehit oldu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top (38) şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

Yıldırım-10 Norduz operasyonunda Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'un Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'nde yaşayan babası Şevket ve annesi Mevlüde Top'a verildi. Şehit Mahmut Top'un, baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve Hilal Başak (3) ile Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olan Şehit Mahmut Top'un, ailesinin Van'da yaşadığı, şehidin cenaze töreni zamanın ise henüz netleşmediği belirtildi.

Kaynak: DHA