SAMSUN 15 Temmuz şehidi annesi Gülbeyaz Yeşilyurt Bir Sevgi gider, bin Sevgi gelir

15 Temmuz şehidi annesi Gülbeyaz Yeşilyurt Bir Sevgi gider, bin Sevgi gelir

İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Sevgi Yeşilyurt'un(45) Samsun'da yaşayan annesi 75 yaşındaki Gülbeyaz Yeşilyurt, 'Bir Sevgi gider bin Sevgi gelir ama vatan sağolusunö dedi.

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vurularak şehit olan Sevgi Yeşilyurt'un Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, yaşadığı acı ve gururu anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında evinden dışarı çıkan kızının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiğini söyleyen Yeşilyurt, 'Çağrıyı duyduktan sonra kızım telefonunu alıp hemen köprüye gidiyor. Köprüye gittikten sonra kurşunların hedefi oluyor ve şehit oluyor. Biz burada televizyon izlerken, kızımı merak edip hemen telefonla aradık, ancak telefonu başka birisi açtı ve bana kızımın yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü söyledi. Daha sonra biz öğrendik ki hastaneye giderken şehit olmuş şeklinde konuştu.

O geceden sonra kızının telefonuna ulaşamadıklarını ve daha da merak ettiklerini dile getiren Yeşilyurt, 'İstanbul'da yaşayan diğer kızımı arayıp bir haber almasını istedim. Daha sonra kızım Sevgi'yi ararken hastanenin morgunda bulmuşlar. Bize de haber geldi vefat ettiğine dair. İşte o zaman bizim de beynimiz döndü. Ancak diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bir Sevgi gider, bin Sevgi gelir ama vatan sağolusun. Üstünden 3 yıl geçti. Sanki hala bugünmüş gibi. 3 yıl değil 10 yılda geçse acımız yine aynı şekilde kalacak. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim için bu 3 yıl hem hüzünlü hem de gururlu geçti. Ama hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak diye konuştu.

Kaynak: DHA