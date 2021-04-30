Şampiyonlardan Canpolat'a ziyaret
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Şampiyonlardan Canpolat'a ziyaret

Şampiyonlardan Canpolat'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen 25 ülkeden 3000 sporcunun katıldığı 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında 1 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan Haliliye Belediyespor Kick Boks takımı sporcuları, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen 25 ülkeden 3000 sporcunun katıldığı 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında 1 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan Haliliye Belediyespor Kick Boks takımı sporcuları, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı ziyaret etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından geçtiğimiz haftalarda Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Müsabakalarına, Haliliye Belediyespor Kick Boks takımı da katıldı. 25 ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı şampiyona da büyükler kategorisinde K1 Rules dalında 51 kilogramda Faysal Sılıv altın madalya kazandı. Büyükler kategorisinde K1 Rules dalında 70 kilogramda Oya Daşkıran gümüş madalyanın sahibi oldu. Haliliye Belediyespor Kick Boks takımından Yusuf Festuk, Ömer Faruk Alan, Anıl Mert Akkuş, Muhittin Akaltun ile iki kategoride Fatma Nursev Akaltun bronz madalya alan isimler oldu. Şampiyon sporcular, Haliliye Belediyespor Kick Boks Antrenörü Murat Akaltun ile birlikte Başkan Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Sporculara aldıkları madalyaları ve hediyelerini taktim eden Canpolat, şampiyonları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Antrenör Akaltun, sporculara ve kendilerine sağlanan imkandan dolayı Canpolat'a teşekkür etti.

Başkan Mehmet Canpolat'ta, yaptığı açıklamada sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarının altını çizerek, "Murat Akaltun hocam, yardımcıları, buradaki sporcu kardeşlerim geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonası olarak yaklaşık üç bin sporcunun katıldığı bir müsabakada yine göğsünü kabartacak şekilde hem altın, hem bronz hem de gümüş madalyalarla birlikte döndüler. Ben bundan dolayı hocamızı ve sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi olarak gençliğimize destek olmaya gayret edeceğimizi ifade etmek isterim. Görünen o ki destek olunca, altın madalyalarla, şampiyonluklarla Şanlıurfa'ya tekrar geri dönüyorlar. Biz çıkmış olduğumuz bu yolda her zaman için başta Haliliye Belediyesporumuzun ismini duyurmaya Türk bayrağımızı göndere çekmeye inşallah hep birlikte devam edeceğiz diyorum. Hocamızı, sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şampiyonlardan Canpolat'a ziyaret
Şampiyonlardan Canpolat'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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