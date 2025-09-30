Haberler

Şampiyonlar Ligi puan durumu güncel son durum şekillenmeye başladı. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda hangi takımların ne durumda olduğu merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başladı. İşte güncel Şampiyonlar Ligi 2025-26 puan durumu haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 25-26

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları devam ederken güncel puan durumu şu şekildedir:

Şampiyonlar Ligi Puan Durumu! (GÜNCEL) 2025-2026 ŞL Puan Tablosu!

Şampiyonlar Ligi Puan Durumu! (GÜNCEL) 2025-2026 ŞL Puan Tablosu!

1 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi Maç Programı:

19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

19.45 Karabağ-Kopenhag

22.00 Arsenal-Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen-PSV

22.00 Villareal-Juventus

22.00 Napoli-Sporting Lizbon

22.00 Monaco-Manchester City

22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain

