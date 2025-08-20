Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Fenerbahçe Benfica maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Futbol severlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı konusu gündemde. Bu önemli futbol karşılaşmalarını izlemek isteyenler, maçların hangi kanalda ve hangi saatlerde yayınlanacağını araştırıyorlar. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşma oynanacak. Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maç programı ve maçların yayın bilgileri şu şekildedir:

Fenerbahçe - Benfica: TRT 1

Celtic - Kairat Almaty: tabii Spor 1

Basel - Kopenhag: tabii Spor

Bodo Glimt - Sturm Graz: tabii Spor 2

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Mücadele TRT 1'den canlı izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
