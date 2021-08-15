Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UCL kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da grup etabından katılacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimine sayılı günler kaldı. Bu yıl ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi kura çekiminin İstanbul'da gerçekleşeceğinin açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UCL kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?

UCL kura çekimi ne zaman 2021? Geçtiğimiz yıl daha önce İstanbul'da yapılacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi Finali, koronavirüs nedeniyle Portekiz'in Porto kentine alınmıştı. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'nin ve 2021-22 ile 2022-23 sezonu Avrupa Kupaları grup kuralarının İstanbul'da olacağının açıklanmasının ardından yapılacak kura çekimleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UCL kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorularına cevap aramakta. İşte detaylar...

UCL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2021?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde İstanbul'da çekilecek. Kura çekiminde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta yer alacak.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

İstanbul'da yapılacak olan Final ve Kura Çekimleri hakkında TFF'nin açıklaması şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Karara göre, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak. Stadyumda önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmış, ancak her iki sezonda da Covid-19 pandemisi kaynaklı uygulamalar sebebiyle bu gerçekleşmemişti.

UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılması kararını aldı" denildi.

BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADAN KATILACAK?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne hangi torbadan katılacağı play-off turunda alıncak sonuçlara göre belli olacak. Kartal'dan daha iyi puana sahip olan Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan birinin play-off turunda elenmesi durumunda Beşiktaş 3. torbada yer alacak. 3 takımında katılması durumunda Kartal 4. torbadan katılacak.

1. TORBA

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid

Barcelona

juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk*

RB Leipzig

Salzburg*

Benfica*

Atalanta

Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ

Dinamo Kiev

Dinamo Zagreb*

Club Brugge

Young Boys*

Milan

Ludogorets*

Wolfsburg

"*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele etmekte.