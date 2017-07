Şampiyonlar, 15 Temmuz Şehitlerinin Aileleriyle Buluştu

"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda duygusal anlar yaşandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılı faaliyet programı içinde yer alan şampiyonanın, 15 Temmuz şehitlerine adandığı belirtildi.



72 ilden 2 bin 400 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılışında Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari ile Zeliha Ağrıs ve gümüş madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün, şehit aileleriyle bir araya geldi.



Şampiyon sporcular, şehit ailelerine plaket verirken, aileler de evlatlarının bu vatan için şehit düştüğünü belirterek, sporculara başarılar diledi. Bu esnada bazı sporcuların duygulanıp ağladıkları görüldü.



Seremoni törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu,Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Muhammed Oğuz Kılınç ve Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailesi ile 15 Temmuz kahramanı Metin Doğan ve davetliler katıldı.



Federasyon Başkanı Metin Şahin, "Şampiyona 15 Temmuz'un bir hafta öncesinde şehitlerimiz ve gazilerimizi unutmamak için düzenlenmiştir." dedi.



Şehitlerin aileleriyle şampiyona yaptıklarını ifade eden Şahin, "Onları anmak için bir arada bulunuyoruz. Ülkeler geçmişlerini unuttukları zaman geleceklerini düşünemezler. Her şampiyonaya giderken onları yad edeceğiz. 600 yıldır bu vatanda şehit olanları anarak gidiyoruz. Bu zaten olması gerekendir. Yanımızda olan şehit yakınlarımıza teşekkür ediyoruz. O gün hain darbe kalkışması başarılı olsaydı ülkemiz kaos içinde olacaktı. O gün şehit olanlar yüreğimizde olacaklar." diye konuştu.



Vali Münir Karaloğlu ise konuşmasında gençliğin önemine vurgu yaptı.



Karaloğlu, "Gençliği iyi yetiştirmeliyiz. Onları ruhen ve bedenen kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıyız. Gençliği milli ve manevi değerlere bağlı yetiştirebilirsek, ülkemizin, milletimizin geleceği o kadar garanti altında demektir." ifadelerini kullandı.



Tatar: "İstiklal Marşı'nı okutmak onur verici"



Dünya tekvando şampiyonu Nur Tatar, "Kore'de dünya şampiyonluğuna ulaştım ama burada başka duygular içerisindeyim." şeklinde konuştu.



Şehit yakınlarının yanında ne diyeceğini bilemediğini dile getiren Nur Tatar, şunları kaydetti:



"O madalyayı alırken İstiklal Marşı'nı okutmak onur verici. Ben onlar gibi şehit olamadım ama canımı dişime takıp şampiyon oldum. Burada şehit aileleriyle olmak gerçekten onur verici. Vatan ve millet için her daim savaşacağız. Hem vatanın hem sizlerin yanında olacağız. Her zaman vatanımız için savaşacağım."