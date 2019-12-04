Şampiyon gibi karşılandı

04.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:28

Kick boksta dünya üçüncüsü olan Emre Şahin ile WAKO Dünya Kick Boks Komitesi Üyeliğine seçilen Cebrail Gençoğlu, havalimanında şampiyonlar gibi karşılandı. Çiçeklerle karşılanan Şahin, "Altın madalyayı kaçırdığım için üzgünüm" dedi.



Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemize bronz madalya kazandıran Çelebispor'da yetişen ve BŞB Geçlikspor'da antrenörlük ve sporculuk yapan Emre Şahin ile WAKO Kick Boks Birliği Üyeliğine Seçilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'un Milli gururu Cebrail Gençoğlu, havalimanında şampiyonlar gibi karşılandı.



Antalya'da düzenlenen WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Erzurum BŞB Gençlik Spor Kulübünden Kick Boks sporcu Emre Şahin dünya üçüncüsü olarak bronz madalyayı kazanırken, aynı organizasyonda WAKO Dünya Kickboks Sporcu Komitesine üye olarak seçilen BŞB Gençlik Sporlu Cebrail Gençoğlu, memleketleri Erzurum'da coşkuyla karşılandı. Şahin ve Gençoğlu'nu çiçeklerle karşılayan yetkililer dünya fatihlerine bağrına bastı.



CİÇEKLERLE KARŞILANDILAR



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Çelebispor Başkanı Ahmet Çelebi ile Kick Boks İl Temsilcisi Rıdvan Özkan, Emre Şahin ve Cebrail Gençoğlu'na çiçek vererek, başarılarından ötürü kutladılar.



ÇELEBİ'DEN ANLAMLI KUTLAMA



Aynı zamanda Curling Federasyonu Başkan Vekili Olan Çelebispor Başkanı Ahmet Çelebi, havalimanında dünya fatihleri Emre Şahin ile Cebrail Gençoğlu için anlamlı bir açıklama yaptı.



Çelebi, "Kick Boks Dünya şampiyonasından 3. olarak dönen Erzurum BŞB Gençlik Spor Kulübü milli sporcusu Emre Şahin ve yıllardır beraber ter döken yol arkadaşı Cebrail Gençoğlu kardeşimi havaalanında karşıladık. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan ve ülkemizi, şehrimizi en güzel şekilde temsil eden kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Hikaye aslında uzun lakin gönlümde şampiyon olarak gördüğüm kardeşime diyorum ki, Kürsünün her yeri güzeldir" diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, dünya üçüncüsü olan BŞB Gençlik Sporlu Emre Şahin ile WAKO Dünya Kickboks Sporcu Komitesine üye olarak seçilen BŞB Gençlik Sporlu Cebrail Gençoğlu'nu tebrik ederek, "Erzurumlular olarak sizinle gurur duyuyoruz" dedi.



Kick Boks İl Temsilcisi Rıdvan Özkan da, Emre Şahin ile Cebrail Gençoğlu'nu büyük başarıdan ötürü kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA