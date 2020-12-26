Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak, 2021 Olimpiyatları'na tam gaz hazırlanıyor

- Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak, 2021 Olimpiyatları'na tam gaz hazırlanıyor Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: "Baskının beni etkileyeceğini düşünmüyorum" "Hayatımda hiçbir şey değişmedi, yine buradayım ve hedeflerim doğrultusunda çalışıyorum" Dünya ve Avrupa...

- Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak, 2021 Olimpiyatları'na tam gaz hazırlanıyor

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak:

"Baskının beni etkileyeceğini düşünmüyorum"

"Hayatımda hiçbir şey değişmedi, yine buradayım ve hedeflerim doğrultusunda çalışıyorum"

İZMİR - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, kazandığı şampiyonlukların ardından katılacağı 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda kendisinden beklentinin arttığını belirterek, "Hazır gittikten sonra baskının beni etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi. Kendisine karşı olan ilginin çok güzel olduğunu da söyleyen Çolak, ilginin kendisini değiştirmediğini ifade ederek, "Hayatımda hiçbir şey değişmedi, yine buradayım ve hedefleri doğrultusunda ilerliyorum" diye konuştu.

2019'da Almanya'da düzenlenen Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalyaya ulaşarak Dünya şampiyonu olan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, şampiyonanın ardından 2020 Olimpiyatlarına hazırlanırken omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre salonlardan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra geçtiğimiz haftalarda Mersin'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılan İbrahim Çolak, başarısını bir kez daha tekrarlayarak Avrupa Şampiyonu oldu. Gösterdiği başarılarla Türkiye ve Dünya'nın dikkatini üzerine çeken İbrahim Çolak, İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

"Herkese döndüğümü ve burada olduğumu gösterdim"

İbrahim Çolak, Dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğunu kazanarak iki unvana birden sahip olmanın kendisi adına çok önemli olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonası'nın kendisi üzerinde çok baskı ve stres oluşturduğunu söyleyen İbrahim Çolak, "Dünya Şampiyonasından sonra ve sakatlık sürecimden sonra birçok kişi benim performansımı merak ediyordu. Çok şükür, aldığım altın madalyayla herkese geri döndüğümü ve burada olduğumu gösterdim. Son güne kadar yarışmaya katılacağım bir kesinliği yoktu. Ben son güne kadar çalışmak istedim. Çok şükür, beni takıma seçtiler ve ben de 'elimden gelenin en iyisini yapıp bu takıma en iyi şekilde destek vermek istiyorum' dedim ve kendime bir söz verdim. Yarışma benim için çok stabil ve her gün daha da iyiye giden bir yarışma oldu" diye konuştu.

Dünya, Türk Cimnastiğini takip ediyor

Dünya Cimnastiğinin artık Türkiye'yi takip ettiğini söyleyen Çolak, "Neler yapabileceğimizi biliyorlar. Bu yönden de onlar için en büyük rakiplerden biri olduk. Bireysel hedeflerimizin dışında takım olarak iyi bir jenerasyon yakaladık. Avrupa Şampiyonası'nda da ayrıca gümüş madalya kazandık, bu da bizi çok mutlu etti. İsmimizi bir kez daha tarihe yazdırmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Hazır gittikten sonra baskının beni etkileyeceğini düşünmüyorum"

İbrahim Çolak, gösterdiği başarılar sebebiyle kendisinden beklentinin artması sorusuna, "Beklenti sporcunun üzerinde stres ve baskıya yol açabilir. Fakat ben bu baskıyla yıllardır baş ediyorum. Bu stresin üzerinden kalkabiliyorum. Bu da elde ettiğim tecrübeler sayesinde oluyor. Olimpiyatlardan önce hem Avrupa hem Dünya şampiyonluğu kazanmak, üstümde çok büyük bir baskı oluşturacaktır, özellikle yarışmaya az bir süre kala. Ancak ben bu baskıya hazırım. Her zamanki gibi antrenmanlarımı yaparsam yarışmaya hazır giderim. Hazır gittikten sonra da orada baskının beni etkileyeceğini düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.

"Hayatımda çok bir şey değişmedi, yine buradayım ve hedeflerim doğrultusunda çalışıyorum"

Şampiyonluklarının ardından Türk halkının ve medyanın kendisine çok güzel ilgi gösterdiğini söyleyen Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimden çok cimnastiğin Türkiye'de bu kadar çok duyulmasına seviniyorum. Benim için hayatımda çok bir şey değişmedi açıkçası. İlk başlarda yolda görenler tanıyıp fotoğraf çekilmek istiyor. Bu çok güzel bir şey, bunlara alışık değiliz. Sporcu eğer kendini kontrol edemezse, bu kadar ilgi karşısında kendini kaybedebilir. Önemli olan insanın kişilik olarak kendini değiştirmemesi, nereden geldiğini unutmaması. Bunları unuttuğu zaman kötü anlamda çok başka bir noktaya gidebilir. Bana karşı olan ilgi gerçekten insanı değiştirebilecek düzeyde. Ben kendimi kontrol edebildiğimi düşünüyorum. Hayatımda çok bir şey değişmedi. Yine buradayım ve hedeflerim doğrultusunda çalışıyorum. Sosyal medyada ve televizyonlarda daha çok programlara katılıyorum ama bunlar beni değiştirmez. Ben sorumluluklarımı ve ne yapmam gerektiğini biliyorum."

İbrahim Çolak son olarak, cimnastiğe başlayan veya başlama hedefi olan çocuklara da tavsiye de bulunarak, "Cimnastik zor bir branş. Sabır istiyor ve birçok fedakarlık yapmak gerekiyor. Zorluklar karşısında pes etmemeleri gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY