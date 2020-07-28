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Şampiyon Başakşehir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinde ilginç diyaloglar: 4 çocuğun var, aferin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan turuncu-lacivertlileri tarihlerinde ilk kez yaşadıkları şampiyonluk için tebrik ederken, Elia'nın 4 çocuk sahibi olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi ve ikiz bebekleri dünyaya gelen Volkan Babacan'ı özel olarak kutladı.

28.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonunu 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Kulübü yönetimi ile birlikte teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

"TÜM TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORSUNUZ"

Erdoğan, kabulde Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve futbolcuları kutlarken "Hepinizi tebrik ediyorum, sizinle gurur duydum ama sezon henüz daha bitmedi. UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağınız rövanş maçını da kazanıp son 8'e kalmanızı bekliyorum. Türkiye'yi Avrupa'da siz temsil ediyorsunuz. Bunun için de ayrıca başarılar diliyorum. Ligde mücadele eden bütün takımları da ayrıca tebrik ediyorum" sözleriyle Avrupa'da rövanş için de başarı diledi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolcularla sohbeti şu şekilde oldu;

Senegalli golcü Demba Ba'ya: Devlet başkanınıza selamlarımı iletin. Visca ile ikinizin 13'er golünüz var. Ama Visca'nın 12 de asisti var. Senin de asistleri çoğaltman lazım.

"CUMHURBAŞKANINIZA SELAMIMI GÖTÜRÜN"

Sırp futbolcu Danijel Aleksic'e: Cumhurbaşkanınız nasıl? Kendisine selamlarımı götürün.

Enzo Crivelli'ye: Senden çok daha fazla gol atmanı bekliyordum. Çok güçlü bir oyuncusun.

"ELIA 4 ÇOCUĞUN VAR, AFERİN"

Eljero Elia'ya: Aferin, 4 çocuğun var. Hepsi çok güzel maşallah.

Alexandru Epureanu'ya: Fizik yapın çok iyi, senin oyun tarzını ve aklını beğeniyorum.

"İRFAN'A TRANSFER SORUSU"

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Erdoğan, Sevilla'ya transferi söz konusu olan İrfan Can Kahveci'ye de "Gidecek misin?" diye sordu. İrfan Can, talipler olduğunu ve bunları değerlendirdiklerini iletti.

"12 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ"

Futbolcularla sohbet eden Erdoğan daha sonra yönetim, teknik heyet ve takımla birlikte şampiyonluk kupasıyla toplu halde fotoğraf çektirerek Başakşehir forması imzaladı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir forması hediye etti. Gümüşdağ ayrıca Erdoğan'a futbol oynarken çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı albümü de takdim etti.

"BOSNA BİZİM HER ŞEYİMİZ"

Külliyede gerçekleştirilen ziyarette Bosna Hersekli futbolcu edin Visca da Erdoğan'a "Bosna'ya yapılan yardım ve destekler için teşekkür ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Visca'nın sözleri üzerine "Bosna bizim her şeyimiz" değerlendirmesini yaptı.

"VOLKAN'A ÖZEL TEBRİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da ikiz çocukları dünyaya gelen Volkan Babacan'ı da tebrik edip altın hediye etti.

Şampiyon Başakşehir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinde ilginç diyaloglar: 4 çocuğun var, aferin

Manşet

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