Tokyo'dan madalyayla dönen Öztürk kardeşler, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokyo'dan madalyayla dönen Öztürk kardeşler, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Tokyo'dan madalyayla dönen Öztürk kardeşler, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve beraberindeki sporcular, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve beraberindeki sporcular, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Öztürk'ün yanı sıra bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk ve Nesim Turan, paralimpik sporcu Süleyman Vural ve antrenörleri Burak Ulusoy, Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Kulübün amatör branşlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu'nun da yer aldığı ziyarette, paralimpik sporcular, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öztürk, Trabzonspor'un maçlarını Tokyo'dayken de takip ettiğini belirterek, "Olimpiyatlarda Tokyo saatiyle gece 02.30'da maçlarımızı izledim. Ertesi gün maçım vardı. Hocalarım gelip bana 'dinlenmen lazım.' diyordu. Ben de onlara 'hocam Trabzonspor'un maçı var, izlemem lazım.' diyordum. Giresunspor maçını izledim, çok güzeldi. Lige iyi başladık, inşallah bu hafta da galibiyet alacağız." dedi.

Teknik direktör Avcı ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk başta olmak üzere tüm oyuncuları tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Trabzonsporlu futbolcular, paralimpik sporculara forma hediye etti.

Tokyo'dan madalyayla dönen Öztürk kardeşler, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi

Tokyo'dan madalyayla dönen Öztürk kardeşler, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi

Tokyo'dan madalyayla dönen Öztürk kardeşler, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri
Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü

Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü

 Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

 İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını alan Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı

İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını alan Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici
Magazin Derya Şensoy Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Hava Durumu Tahir Büyükakın Halil İbrahim Dervişoğlu Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokyo'dan madalyayla dönen Öztürk kardeşler, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:11:31. #1.12#