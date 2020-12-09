Samet Aybaba: Ne mutlu ki ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen bir ırkın mensubuyum

HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Ganalı futbolcu Joseph Attamah, Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı saldırıda bulunduğu Pierre Webo'nun yanında olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor, antrenmanda kondisyon ve çabukluk çalıştı, çift kale maç yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. 28 Kasım'da koronavirüs testleri pozitif çıkan ve son yapılan testleri negatife dönen Denis Alibec ve Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalıştı. Alibec ve Nurettin yapılacak olan ikinci testlerinin de negatif çıkması durumunda takımla çalışmalara başlayabilecek.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba sözlerine, "Çok şükür tarih boyunca ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen, devamlı onunla mücadele eden ve felsefesini adalet üzerine kurmuş bir ırkın evladı olduğum için çok mutluyum. Bunlardan çok uzağız .İnşallah bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu. Aybaba sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu maç bizi motive etti. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu bir takım, iyi de gidiyorlar. Son haftada berabere kaldılar. Bizim oyun felsefemiz belli. Çıkacağız, sahanın her yerinde mücadele edeceğiz. Şunu da yanlış algılamayalım: Kazanmaya başlıyoruz derken, çok ciddi 2 deplasman maçına çıktık. Ligin en iyi oynayan 2 takımına karşı puan aldık. İçeride iyi oynadığımız maçı keşke kazansaydık diye düşünüyoruz. Kazanmaya başlayarak oyuncularımızın bize saha içinde verdiği coşkuyu daha da yukarıya çıkarmak istiyoruz. İçinde çok değerli oyuncularımızın olduğu 28 kişilik kadromuz var, gençler de var. Oyuncularımızın hepsine güveniyoruz.""HAKEM ODASINDAN MÜZİK SESİ GELİYORDU"Fatih Karagümrük maçı sonrası yaşanan bir olayı da anlatan Aybaba, "İç sahada son oynadığımız Fatih Karagümrük maçından sonra hakemlerin soyunma odasından müzik sesi geliyordu. Ben de kapıyı açıp, 'Sizden daha keyifli bir topluluk olamaz. Çünkü hep galip sizsiniz' dedim. Bizim onları eleştirme nedenimiz, hakaret derecesine gelmeden bir şeyleri düzeltirler mi kaygısından. Onlara saygımız sonsuz. Futbolun içindeki herkese saygılıyız. Sadece işleriyle ilgili daha ciddi, tarafsız ve doğru baksınlar başka bir isteğimiz yok" diye konuştu.ATTAMAH: BÖYLE BİR ŞEYİN OLMASI KABUL EDİLEMEZHes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Joseph Attamah ise "Trabzonspor gibi gerçekten iyi bir takıma karşı çok zor bir maç olacak. Biz de iyi oynuyoruz özellikle son 3 haftadır, Samet hoca geldiğinden beri yükselen bir form grafiğimiz var. Bu zaman zarfında maalesef galibiyet alamadık. Kazanmanın zamanı geldi. Umuyorum ve inanıyorum ki hafta sonu Trabzonspor'a karşı 3 puan alacağız" diye konuştu. Son haftalarda yükselen form grafiği için ise Attamah, "Futbolcu olarak yapmam gereken şey bu. Kulübüme yararlı olmak istiyorum. Son haftalarda idmanlarda çok iyi çalışarak performansımı geliştiriyorum. Gerçek performansım bu. Daha iyiye gidecek" ifadelerini kullandı.Dün Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırısını kınayan Attamah, şunları kaydetti:

"FIFA ve UEFA ırkçılık konusunda çok kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Böyle bir şeyin olması kabul edilemez. Ben meslektaşlarımı bu davranışları nedeniyle destekliyorum. Doğru bir karar aldılar. Devam etmeme kararlarını destekliyorum. Kabul edilemez bir davranıştı. Umarım böyle insanları aramızda görmeyeceğiz. Sonuna kadar Webo'nun yanında olduğumu söylemek istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN