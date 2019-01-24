Samdob "Çingene Baron"U Tekrar Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Çingene Baron" operetini tekrar sahneye koyacak.

Yeni sanat sezonunda her ay bir prömiyer yapan SAMDOB, Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle geçen ay sahneye taşıdığı Johann Strauss II'nin ölümsüz eseri "Çingene Baron"u tekrar sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Zengin müzikal yapıya sahip "ÇingeneBaron" operetinin orkestra şefliğini Artun Hoinic, koro şefliğini ise Mikail Iskrov üstleniyor.

İki perdeden oluşan eserin dekor tasarımı Nihat Kahraman'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi Bilsel Demireller'e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

İlk bestesini 6 yaşında yazan ve yıllar geçtikçe "Vals Kralı" olarak anılan Johann Strauss, "Yarasa", "Venedik'te Bir Gece", "Şarap", "Kadınlar ve Şarkı" gibi çoğu operet olan eserlerinde çoğunlukla Viyana gecelerinin eğlencesini sahneye yansıtır.

16 operet yazan bestecinin bir bale eseri ve birçok valsi bulunmaktadır.

Sanatçının "Çingene Baron" adlı opereti, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 26 Ocak Cumartesi günü sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA