SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Temizlik kağıtları pazarı 2020'de yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Üst Yöneticisi (CEO) Alp Günvaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hijyen ürünleri talebinin arttığını belirterek, "2020 senesinde, temizlik kağıtları pazarı yüzde 12,4 büyüyerek yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak bu kategoride pazar payımızı 1,2 puan artırarak yılı yüzde 25'in üzerinde pazar payı ile kapattık." dedi.

Günvaran AA muhabirine salgın döneminde "Yıldızı Parlayan" temizlik ve hijyen tüketim ürünleri sektörü ve şirketinin 2020 faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak toplumun ihtiyacı olan temizlik ve hijyen alanında üretim yapmayı toplumsal sorumlulukları olarak gördüklerini aktaran Günvaran, "Sahip olduğumuz ürün portföyünün pandemi süreci ve sonrasında tüketicilerimize sağladığı faydanın bilinciyle tüm iş süreçlerimizde ve faaliyet alanlarımızda karlılıktan ziyade topluma katkıda bulunmayı amaçladık.

Kendimizi ürünlerimizin faydası ve servislerimizin etkinliğiyle bu mücadelenin bir parçası olarak gördük. Dezenfektanından kolonyasına, tuvalet kağıdından temizlik kimyasallarına kadar Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak ürettiğimiz ürünler pandemi döneminin en fazla ihtiyaç duyulan ürünleri oldu." yorumunu yaptı.

Portföylerinde bulunan hijyen ürünleri gibi bazı kategorilerde artan taleplere yanıt vermek için kendi çalışanlarının sağlığını da dikkate alarak aralıksız çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini anlatan Günvaran, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızın sağlığını riske atmadan, tüketicilerimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz ancak ve ancak tedbir almakla mümkündü. Süreç boyunca daima bu prensiple hareket ettik. Koronavirüs dünyanın gündemine geldiği günden itibaren, çalışanlarımızın sağlığını tehdit edecek risklere karşı aldığımız tedbirleri her yeni gün güncelledik ve artırdık. Bunu yaparken, içinde yaşadığımız topluma karşı sahip olduğumuz sorumluluklardan dolayı faaliyetlerimizin herhangi bir nedenden dolayı kesintiye uğramaması için azami özen gösterdik. Bir yanda üretim ve dağıtımı maksimize ederken diğer yandan çalışanlarımızın sağlığını korumak için çok çalıştık."

"Temizlik kağıtları pazarı 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı"

Günvaran, salgın nedeniyle bu yıl kişisel bakım ve hijyen sunan kolonya, temizlik kağıdı gibi ürünlerin kozmetik kategorisine göre daha fazla talep artışı gösterdiğini ifade ederek, üretimlerini de bu doğrultuda güncellediklerini söyledi.

"2020 senesinde, temizlik kağıtları pazarı yüzde 12,4 büyüyerek yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı" diyen Günvaran, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak bu kategoride pazar payımızı 1,2 puan artırarak yılı yüzde 25'in üzerinde pazar payı ile kapattık. Yaklaşık 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan ıslak mendil kategorisi geçen yıla göre yüzde 22,4 büyüdü. Biz de Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 1,9 puanlık pazar payı artışı kaydettik." diyerek şunları kaydetti:

"Aynı verilere göre limonlu kolonya pazarı da yüzde 379 büyüme gösterirken Selin Kolonya markamız ile artan talebe yanıt vermek üzere önemli üretim artışları sağladık. Bebek deterjanı kategorisinde de bir önceki yıla göre pazar payımızı 3,7 puan artırdık. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak bu dönemde kümülatif verilere göre, hemen hemen tüm kategorilerimizde pazardan hızlı büyüdük ve pazar payımızı artırdık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda, e-ticaret alanında geçen yıla göre 3 kat büyüme gösterdik."

"Online eğitimlerle toplam 64 bin kişiye ulaştık"

Günvaran, ev dışı kanalda hizmet verdikleri Eczacıbaşı Profesyonel markası ile mevcut ürün geliştirme çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, yer-yüzey dezenfektanları portföyünü genişletmenin yanı sıra hastane hijyeni ve gıda hijyeni alanındaki çalışmalara ağırlık verdiklerini kaydetti.

Şirkette oluşan deneyimi ve uzmanlığı, ev dışı tüketim sektöründe hijyen bilincini artırmak üzere dijital platformlara taşıdıklarını anlatan Günvaran, şöyle konuştu:

"Ev dışı tüketim sektörü çalışanlarının mesleki gelişimlerini destekleyen, temizlik ve hijyen konularında bilgi birikimlerini artırabilecekleri online eğitimlerle toplam 64 bin kişiye ulaştık. Bu dönemde yeni Ar-Ge yatırımlarına imza atarak faaliyetlerimizi desteklemek ve daha katma değerli ürünler üretmek yolunda önemli altyapı çalışmaları başlatarak Mikrobiyoloji ve Analitik Laboratuvarlarımızı devreye aldık.

Pandemi süreci ile beraber değişen hijyen ihtiyaç ve beklentilerine uygun, inovatif ürünler geliştirdik. Selpak'ta daha fazla hijyen sunan antibakteriyel ıslak cep mendili ürünümüzü, Uni Baby'de bebekler için sıvı çamaşır sabununu, Solo'da deterjan katkılı ıslak yüzey temizleme mendillerini, kolonya da ise hem hijyen sağlayan hem de nemlendirme etkisine sahip Selin Nemlendiricili Limon Kolonyasını tüketicilerimizle buluşturduk."

Cumhurbaşkanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara dağıttığı kolonyalara 326 bin adetlik bağış

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Üst Yöneticisi Alp Günvaran, Eczacıbaşı Topluluğu olarak, koronavirüsle mücadeleye toplumun her kesiminin katkı sağlaması gerektiği inancıyla, 10 milyon TL kaynak ayırdıklarını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL ile destek verdiklerini söyledi.

İçinde bulundukları topluma karşı olan sorumlulukları, üretimlerin yanı sıra gönüllü olarak sağladıkları desteklerle de yerine getirmeye önem verdiklerini anlatan Günvaran, bu kapsamda, T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara dağıttığı kolonyalara 326 bin adetlik bir bağışla katkı sağladıklarını kaydetti.

Salgın hastanelerine ve kapılarını sağlık çalışanlarına açan otellere temizlik ve hijyen malzemesi bağışında bulunduklarını anlatan Günvaran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üretim tesislerimizin bulunduğu bölgelerde hastanelere ve pek çok sivil toplum kuruluşuna temizlik kağıdı ve temizlik kimyasalları bağışı gerçekleştirdik. Müşterilerimiz ve temel süreçlerimiz için büyük önem taşıyan birçok dijital projeyi eş zamanlı olarak başlattık.

İş ortaklarımızla satış, tedarik zinciri ve finans süreçlerini daha etkin yönetmek için yeni dijital platformumuz 'Partner Connect'i uygulamaya aldık. Bu platform sayesinde Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, perakendecileri ve distribütörlerinden oluşan iş ortaklarımızla sipariş, talep yönetimi ve finans süreçlerini tamamen dijitalden yöneteceğiz. Platformumuz ile iş süreçlerimizi hızlandırmanın yanı sıra yüzde 20'ye varan verimlilik artışı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan