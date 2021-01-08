Son Dakika | Salgında "evde kalanlar" mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı
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Son Dakika | Salgında "evde kalanlar" mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı

08.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:41

Son dakika haber: Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde daha çok vakit geçirildiğini belirterek, 2020'de iç pazar satışlarında 50 milyar lirayı aştıklarını bildirdi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde daha çok vakit geçirildiğini belirterek, 2020'de iç pazar satışlarında 50 milyar lirayı aştıklarını bildirdi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan yaşam tarzı değişikliğini mobilya sektörü olarak hissettiklerini söyledi.

Güleç, önceki dönemlerde insanların daha çok dışarıda vakit geçirdiğini ve seyahat ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Evin konforu mobilyayla oluyor. Onun için mobilya olmazsa olmaz. İnsanlar pandemi sürecinde mobilyaya daha çok önem verdi. Mobilyanın ev bütçelerindeki payı arttı. Dünyanın her yerinde aslında mobilya depoları boşaldı. Çok hızlı şekilde üretimler oldu. Dünyada mobilyada değişim ömrü 5-6 yıl. Türkiye'de ise 9-10 yılda mobilya değiştiriliyor. Pandemi döneminde ise mobilya yenileme zamanı biraz daha aşağıya çekildi. Çünkü bu mobilyalar kullanıldı. Evde kalındıkça mobilyanın eve uygun olup olmadığı daha iyi görüldü. Konforu mu eksik, modayı mı uygun değil, perdeyle çelişki mi yaşıyor? Bunların hepsi görüldü ve mobilyalar yenilendi."

"Daha fazla üretim olacak ve ilave yatırımlar gelecektir"

Mobilyanın ailecek gezilerek alındığını ve bundan dolayı özellikle mart, nisan ve mayıstaki sokağa çıkma kısıtlamalarında sıkıntı yaşadıklarını ancak genel itibarıyla depoların boşaldığını anlatan Güleç, şunları kaydetti:

"İç pazar satışlarında 2020'de 50 milyar lirayı aştık. 2021'de hedefimiz olan 60 milyar liralık iç pazar hacmini çok rahat şekilde yakalayacağız. Bununla beraber daha fazla üretim olacak ve ilave yatırımlar gelecektir. Hedeflerimiz içinde dünyanın ilk 5 mobilya üreticisi ve ihracatçısı arasında yer almak bulunuyor. Onun için mobilyacımıza diyoruz ki 'biz daha fazla yatırım yapıp, tasarıma önem verelim.' Mobilya, dünyanın en çok istihdam sağlayan ve diğer sektörlere iş veren sektörlerin başında geliyor. Onun için gelişmiş ülkeler mobilya üretimine önem veriyor."

"Türkiye'de 36 bin mobilya üreticisi var"

Güleç, mobilya sektörünün istihdam ve ihracat dostu olduğunu belirterek, "Mobilya sektörünün en büyük zararlarından biri kayıt dışılıktı. Bunu besleyen sebeplerden biri de KDV oranlarıydı. Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020'nin başında KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e düşürmesi sektörü çok olumlu etkiledi." diye konuştu

Türkiye'nin bir mobilya ülkesi olduğunun altını çizen Güleç, "Hemen hemen her şehrimizde mobilya üreticisi var. Türkiye'de 36 bin mobilya üreticisi var. Bunun 17 bini direkt ihracat yapıyor. Ülkemiz için ihracat milli bir görev. İhracat yapmamız için de yatırım yapmamız lazım. Özellikle de istihdam dostu olan mobilya sektörünü çok daha fazla desteklememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Salgında 'evde kalanlar' mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı
Son Dakika | Salgında 'evde kalanlar' mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı
Son Dakika | Salgında 'evde kalanlar' mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı
Son Dakika | Salgında 'evde kalanlar' mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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