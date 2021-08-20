Salça imalathanelerinde yoğun mesai
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Salça imalathanelerinde yoğun mesai

Salça imalathanelerinde yoğun mesai
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'te biber salçası üretim tesisleri, vatandaşların salça ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Gaziantep'te biber salçası üretim tesisleri, vatandaşların salça ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

her sene kışa yetecek kadar salça alan Gaziantepliler salça imalathanelerine akın etmeye başladı. Özellikle biber hasadı sonrası salça üreticileri de yoğun mesai harcıyor. Salça üreten imalathaneler, kendilerine gelen biberleri çeşitli süreçlerden geçirdikten sonra salçaya dönüştürüyor. Yaklaşık bir hafta güneşte bekletilen salçalar sahiplerine teslim ediliyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla vatandaşlar kışlık salçasını almak için salça imalathanelerine akın ederken, salça üreticileri ise, yoğun mesai harcıyor.

"Yoğun bir mesai harcıyoruz"

Salça işletmecisi Mehmet Kaya, "Her zaman olduğu gibi sezonumuz yine başladı. Gaziantep halkı salçayı çok seviyor. Sezonumuz başladı yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız biberini bize getiriyor, biz kendilerine makine sistemiyle tertemiz bir şekilde veriyoruz. Kadın çalışanlarımız biberlerin çöplerini temizliyor. İnsanlara daha hijyenik salça yapmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Pandemi dolayısıyla doğal ürüne talep arttı"

Pandemiden dolayı vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini söyleyen Kaya, "Gaziantepliler salçayı 2.5 liraya mal ediyor. Kendileri getirirse 50 kuruş bir bedelle temizliyoruz. Salçamızı damda güneşe bırakıyoruz. Ortalama bir hafta güneşe bırakılıyor. Pandemiden dolayı insanlar ev yapımı salçaya yöneldi. Hazır istemiyorlar, doğal ürünlere daha çok rağbet var. Salçaya aşırı ilgi ve talep oluyor. 100 kilo biberde 12 ile 15 kilo arası bir salçamız ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Bir yıl yetecek kadar salça yaparız"

Bir yıl yetecek kadar salça yaptıklarını ifade eden Adem Güçlü ise, "Yıllardan beri biz salçamızı kendimiz yaparız. Gaziantep'in salça kültürü farklıdır. Ben evime salça alacaksam 150-200 kilo salça alır burada yaparım. Salçamızı burada yapıyoruz, evimizin damında kuruttuktan sonra 12 ay boyunca yeriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Salça imalathanelerinde yoğun mesai
Salça imalathanelerinde yoğun mesai
Salça imalathanelerinde yoğun mesai
Salça imalathanelerinde yoğun mesai
Salça imalathanelerinde yoğun mesai
Salça imalathanelerinde yoğun mesai
Salça imalathanelerinde yoğun mesai
Salça imalathanelerinde yoğun mesai
Salça imalathanelerinde yoğun mesai
Salça imalathanelerinde yoğun mesai
Salça imalathanelerinde yoğun mesai

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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