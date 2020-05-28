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Sakin kentteki tur tekneleri sezonu bekliyor

Sakin kentteki tur tekneleri sezonu bekliyor Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka mahallesinde Azmak ve Sedir Adası turu düzenleyen ve 4 aydır çalışmayan tur tekneleri bakımlarını bitirerek sezon için iznin çıkmasını bekliyor.

28.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:32

Sakin kentteki tur tekneleri sezonu bekliyor

Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka mahallesinde Azmak ve Sedir Adası turu düzenleyen ve 4 aydır çalışmayan tur tekneleri bakımlarını bitirerek sezon için iznin çıkmasını bekliyor.

MUĞLA - Covid-19 salgınının en fazla etkilediği turizmciler yeni sezon için bekleyişlerini sürdürüyor. Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde günlük Azmak ve Sedir adası turu düzenleyen tur teknelerinin bakımları tamamlanarak yeni sezon için verilecek izni bekliyor.

Akyaka'nın ünlü Kadın Azmağında 45 dakikalık Azmak turu düzenleyen tekneciler teknelerinde düzenlemeye giderek tekne ortasına zincir ile ayırdı. 12 kişilik tekneler Kovid-19 salgın sürecinde yarıya düşerken Haziran ayı içinde gerekli izinlerin verilmesi durumunda Azman turlarına başlayacaklarını açıkladılar.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin Azmak turuna çıktığı Akyaka'da özellikle Rusya, Ukrayna ve Almanya'dan tur operatörleri ile gelen turistler günlük Sedir Adası turlarına da ilgi gösteriyordu. Sedir Adası'na tur düzenleyen büyük teknelerde de son bakım çalışmaları tamamlanmak üzere.

Azmak turu düzenleyen tekne kaptanlarından Şadi Durmaz, tur için kendilerine ulaşan bir yazı olmadığını belirterek, "2019 yılında sezon bittikten sonra teknelerimizi karaya çektik ve bakımlarını yaptırırken tüm dünyada korona virüs olayı patlak verdi. Ülkemizde ve dünyada alınan kararlara istinaden haklı olarak ulaşımlarımız durduruldu. Biz de yenidünya düzenine hazırız. Teknelerimizde işaretlerimizi yaptık. Birer metre şeklinde işaretlememizi yaptık. Kapasitemiz de müsait zaten" dedi.

Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, pandemi sürecinde teknelerdeki hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "5 aydır hiçbir yere gitmiyoruz. Teknelerimiz hazır ve sezonun açılmasını bekliyoruz. İlgili Bakanlıklardan Turizm ve Ulaştırma Bakanlığından gerekli izinler verilince çalışmaya hazırız. Şu anda teknelerimizin bakımları yapıldı, personelimiz ile birlikte bekliyoruz. Yabancı turlar ile rezervasyonlarımız vardı. Özellikle Ruslar ile. Fakat pandemi çıkınca hepsi bitti. Eğer pandemi olmasaydı 20 Nisan'dan itibaren Sedir Adası turlarına başlıyorduk. Yabancılar ile anlaşmamız öyleydi. Pandemi çıkınca hepsi iptal oldu. Şu anda sıkıntımız büyük. Sedir Adası'na da gidemiyoruz. Orası daha önce giriş 50 lira idi. Şu anda 65 lira olmuş galiba. Oraya da insan taşımamız zorlaştı. Fiyatları arttırarak yarı yarıya çalışmamız gerekiyor artık. Daha önce taşıdığımız yolcunun yarısını taşıyacağız. Ama fiyat konusunu biraz arttırmamız gerekiyor" dedi.

Sakin kentteki tur tekneleri sezonu bekliyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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