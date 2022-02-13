Sakaryaspor: 1-2

STAT: Atatürk

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adıyaman FK'ya 2-1 yenilen Somaspor zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta konuk ettiği Sakaryaspor'a da aynı skorla mağlup oldu: 1-2. Maça hızlı başlayan Sakaryaspor 5'inci dakikada Burak'ın golüyle tabelayı 1-0'a getirdi. Somaspor 23'üncü dakikada rakibine Emir'le yanıt verdi ve devre 1-1 berabere tamamlandı. Sakaryaspor'u galibiyete taşıyan golü 69'uncu dakikada Ömer Bozan kaydetti. Bu sonuçla Sakaryaspor 52 puana yükselip liderlik koltuğunu kaybetmedi. Somaspor ise 41 puanda kalarak Play-Off yolunda yara aldı.