Sakaryaspor: 1-2 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakaryaspor: 1-2

Demirören Haber Ajansı, Şevket Yılmaz - Spor
 - Güncelleme:
Sakaryaspor: 1-2

STAT: AtatürkHAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Sedat Etik (xx), Mehmet Özer (xx)SOMASPOR: Muharrem (x) - Melih (xx), Atamer (xx), Oğuzhan (x), Mustafa (xx), Emir (xx) (Dk. 81 Mücahit), Ali (xx) (Dk. 85 Ömüray), Özcan (xx), Eray (xx) (Dk. 85 Emirhan), Yasin (x) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Sedat Etik (xx), Mehmet Özer (xx)

SOMASPOR: Muharrem (x) - Melih (xx), Atamer (xx), Oğuzhan (x), Mustafa (xx), Emir (xx) (Dk. 81 Mücahit), Ali (xx) (Dk. 85 Ömüray), Özcan (xx), Eray (xx) (Dk. 85 Emirhan), Yasin (x) (Dk. 16 Orkun x), Yılmaz (x)

SAKARYASPOR: Furkan (xxx) - Çağlayan (xx) (Dk. 46 Eyüpcan x), Oğuz (xx) (Dk. 59 Ömer Can x), Mehmet (xx), Onur (xxx), Ümit (xx), Ömer Bozan (xxx) (Dk. 86 Onur), Okan (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 81 Umut), Burak (xxx), Tahir (xx) (Dk. 46 Ali xx)

GOLLER: Dk. 5 Burak, Dk. 69 Ömer Bozan ( Sakaryaspor ), Dk. 23 Emir (Somaspor)

SARI KARTLAR: Melih, Orkun, Mustafa, Oğuzhan (Somaspor), Ümit, Ozan, Ömer Can, Mehmet ( Sakaryaspor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adıyaman FK'ya 2-1 yenilen Somaspor zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta konuk ettiği Sakaryaspor'a da aynı skorla mağlup oldu: 1-2. Maça hızlı başlayan Sakaryaspor 5'inci dakikada Burak'ın golüyle tabelayı 1-0'a getirdi. Somaspor 23'üncü dakikada rakibine Emir'le yanıt verdi ve devre 1-1 berabere tamamlandı. Sakaryaspor'u galibiyete taşıyan golü 69'uncu dakikada Ömer Bozan kaydetti. Bu sonuçla Sakaryaspor 52 puana yükselip liderlik koltuğunu kaybetmedi. Somaspor ise 41 puanda kalarak Play-Off yolunda yara aldı.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Sakaryaspor, Mehmet Özer, Akarsu, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title