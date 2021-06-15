Sakaryalı kanocular Eskişehir'de tarih yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakaryalı kanocular Eskişehir'de tarih yazdı

Sakaryalı kanocular Eskişehir'de tarih yazdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün 6 genç kano sporcusu, Eskişehir'de gerçekleştirilen Türkiye kupası yarışlarında farklı kategorilerde 1'inci olup Sakarya'nın adını ülkeye duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün 6 genç kano sporcusu, Eskişehir'de gerçekleştirilen Türkiye kupası yarışlarında farklı kategorilerde 1'inci olup Sakarya'nın adını ülkeye duyurdu.

Eskişehir'de 11 ve 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda ilimizi temsil eden Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, önemli başarılara imza attı. 17 ilden 24 kulüp ve toplamda 226 sporcunun kürek çektiği yarışta, Büyükşehir'in genç kanocularından Muhammet Emin Sulak "1000 metre minik erkekler" kategorisinde, Mustafa Özmen ile Arda Kırımlı "1000 metre büyük erkekler" kategorisinde ve Batın Evren "1000 metre yıldız erkekler" kategorisinde 1'incilik elde etti. Ayrıca Arda Kırımlı, Mustafa Özmen, Ömer Nazik ve Alperen İnanır "4'lü ekip 4 bin 500 metre" takım yarışlarında 1'inci oldu. Sakaryalı kanocular, yarış sonunda yapılan törenle kupa ve madalyalarını teslim aldı.

Spor Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eskişehir'de zorlu kupada kürek çeken 6 sporcumuz önemli dereceler elde edip, Sakarya'nın adını Türkiye'ye duyurdu. Spor kulübümüz, ülke ve dünya çapında daha nice başarılara imza atılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu başarı için sporcularımızın her birine teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Sakaryalı kanocular Eskişehir'de tarih yazdı
Sakaryalı kanocular Eskişehir'de tarih yazdı
Sakaryalı kanocular Eskişehir'de tarih yazdı
Sakaryalı kanocular Eskişehir'de tarih yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Emmanuel Macron Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakaryalı kanocular Eskişehir'de tarih yazdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 16:16:34. #1.14#

title