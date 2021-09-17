Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2020-2021 öğretim yılında mezun ettiği 3 binden fazla öğrencisi için ertelediği mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2020-2021 öğretim yılında mezun ettiği 3 binden fazla öğrencisi için ertelediği mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Esentepe Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda düzenlenen tören, mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.

Geçişte öğrenciler, "Altın madalyalarımız Sakarya'mıza ve şehitlerimize armağınımızdır", "+1'le iş sahibi mezunlar olarak hayata bir adım önde başlıyoruz", "Bir hayalimiz vardı SUBÜ mutfağında çok çalıştık başardık şanlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırdık" şeklinde pankartlar taşıdı.

Törende konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, veliler ve öğrencilerin yanı sıra öğrencilerine staj ve iş imkanı sağlayan iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

Sarıbıyık, bugün 3 binden fazla öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ( SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da öğrencilerin salgın sürecinin gölgesinde meslek öğrenmeye, hayatının temellerini atmaya çalıştığını belirtti.

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Altuğ, işlerini, mesleklerini severek yapmalarını gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceyle mezun olan öğrencilere plaketleri verildi.

Törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, akademisyenler ve ailelere katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti
AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Mansur Yavaş Mustafa Demir Devlet Bahçeli
Magazin Kylie Jenner Demet Özdemir Serenay Sarıkaya Müge Anlı
Spor Marcao Mesut Özil Sergen Yalçın Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sultan Selim Adnan Menderes Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 21:05:11. #1.11#