Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı yarın başlıyor
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Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı yarın başlıyor

Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'da 8-11 Eylül'de gerçekleştirilecek PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı basına tanıtıldı.

Sakarya'da 8-11 Eylül'de gerçekleştirilecek PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı basına tanıtıldı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilecek festivalde yurt içi ve dışından firmalar ürünlerini sergileyecek.

Adapazarı ilçesindeki Ormanpark'ta düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, önceki yıllarda festival olarak gerçekleştirdikleri etkinliği, bu yıl ilk defa uluslararası fuar olarak yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fuara ilişkin çalışmalardan bahseden Yüce, "Hazırlık çalışmalarımız tamam, misafirlerimizi bekliyoruz. İnşallah bu fuar organizasyonuyla bu yatırımlarımızın karşılığını hep birlikte göreceğiz." dedi.

"Sakarya, ağaç grubu süs bitkiciliğinde birinci"

Yüce, Sakarya'nın ağaç grubu süs bitkiciliğinde ülkede birinci sırada olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkedeki bu yerimizi korumak ve geliştirmek için çabaladık. Kaliteli üretim için ortaya koyduğumuz hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Uzun vadedeki hedeflerimiz arasında Doku Kültürü Laboratuvarı'nda doku kültüründen elde edilen dış mekan bitkileri, sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerimize ürettirilecek. Doku kültürü, sektörde ağacın kalitesine doğrudan etki eden bir unsurdur. Bu yüzden üzerine ciddiyetle eğilinmesi gereken bir konu. Bu yolla üretilen ürünlerin yurt içi ve dışına satılmasını sağlayacağız. Laboratuvardan elde ettiğimiz bitkicikler, Yanık'taki seralarda büyüyecek ve saksılandırılacak."

Rahatsızlığı nedeniyle 21 gün görevinden ayrı kaldığına, çalışmaları uzaktan takip ettiğine de değinen Yüce, "Ben de sizin gibi çok yiğittim, maske kullanmıyordum. Şimdi ayırmayacağım çünkü nereden ve nasıl geldiği belli değil. Biri yanına geliyor, nefesini alıyorsun, dokunuyor bitti. Onun için bir kardeşiniz olarak tedbir alacağım. Almak mecburiyetindeyim, kimin için kendim için değil, Sakarya'daki hizmetler yarım kalmasın diye." ifadesini kullandı.

Fuar Organizatörü Remzi Adıyaman da festivalde geçen yıl salgına rağmen 21 bin 700 ziyaretçi ağırladıklarını anımsattı.

Fuarda 60 dönüm alanda 200'e yakın standın olacağını aktaran Adıyaman, "Türkiye genelinden birçok şehirden sektör temsilcileri fuara katılacak. Bu yıl çok iyi hazırlandık. Uluslararası fuar statüsü kazanan bir fuar gerçekleştireceğiz. Çok gururluyuz. Özellikle Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum. Fevkalade destek örneği gösterdi. Bu festivalin fuara dönüşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Öğrenci Peyzaj Tasarım ve Uygulama Yarışması" düzenlenecek

Fuar süresince TMMOB Peyzaj Mimarları Odası iş birliğinde 12 üniversiteden Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerinin katılımıyla "Öğrenci Peyzaj Tasarım ve Uygulama Yarışması" da yapılacak.

Altışar grup halinde yarışacak öğrencilerden dereceye girenlere PSB Anatolia Fuarı gala yemeğinde ödülleri verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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