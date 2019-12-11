Sakarya Emniyet Müdürü Kaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Sakarya Emniyet Müdürü Kaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

11.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:44
Sakarya Emniyet Müdürü Kaya, AA'nın

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Kaya, oylamaya sunulan AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy veren Kaya, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" karesini tercih etti.

Kaya, kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ile Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarını oyladı.

Fatih Kaya, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA
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