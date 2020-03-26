Sakarya'da trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında trafik ışıklarına eklediği 'Evde kal' ve 'Eve git' yazılarıyla çağrıya destek oluyor.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında trafik ışıklarına eklediği 'Evde kal' ve 'Eve git' yazılarıyla çağrıya destek oluyor. Yaya geçitlerindeki sesli yönlendirmelerde ise, 'Sağlığınız için evde kalın' çağrısı yapılıyor.

Tüm ülkede yeni tip koronavirüse (kovid-19) alınan önlemler genişlerken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri de bu önlemlere katkı sağladı. Ekipler, şehir merkezindeki trafik ışıklarındaki kırmızı ışık üzerine 'Evde kal' ve yeşil olanlarına 'Eve git' yazıları ekledi. Ekipler, yaya geçitlerindeki sesli komutlara ise 'Sağlığınız için evde kalın' sesini yükledi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de araç sürücülerinin yanlarına giderek, "Acil durum oluşmadıkça lütfen dışarı çıkmayın. Koronavirüs salgınını hep birlikte yeneceğiz, lütfen evde kalın" dedi.

- Sakarya

Kaynak: DHA