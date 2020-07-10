Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
10.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:04

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İmran Özdemir yönetimindeki 54 HR 928 plakalı otomobil, Yenimahalle'de Alihan Yılmaz'ın kullandığı 34 JP 5857 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Şakir Özdemir ve Mehmet Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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