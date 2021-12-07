Sakarya'da öğrenciler, "otomotivi" sanayide nitelikli ustaların yanında öğrenecek

SAKARYA (AA) - Sakarya'da otomotiv sektörüne nitelikli eleman ve usta yetiştirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik "Otookul" projesi hayata geçirilecek.

Bilim Adamları ve Mucitler Derneği (BİMUD) Otomotiv Kurulu Başkanı İhsan Boya, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi sektöründe nitelikli usta bulmanın zorlaştığına dikkati çekti.

Nitelikli ustanın, nitelikli eleman yetiştireceğini vurgulayan Boya, "Şu an bulunduğumuz durumda elemanları meslek okulları yetiştiriyor ancak uygulamalı eğitim yetersiz kalıyor. Hayata geçireceğimiz 'Otookul' projesinde öğrenciler bizzat işinin eri ustalardan uygulamalı eğitim alarak, işi sektörün kalbinde sanayide öğrenecek." ifadelerini kullandı.

Sakarya'daki sanayi kuruluşlarının Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Boya, kentin "sanayi şehri Sakarya" olarak anılmasını, bu sektöre daha çok yatırım ve destek yapılmasını istediklerini belirtti.

Boya, sektöre, ustaya yatırım yapılması durumunda Sakarya'daki sanayi sektörünün hızla gelişebileceğini vurgulayarak, "Var olanın üzerine koymak, her zaman daha hızlı ve etkili sonuçlar doğurur. Yatırım ustaya, sanayiye yapılmalı, her şey sanayi şehri Sakarya için." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre şehirlerden araç tamiri ve bakımı için Sakarya sanayisine gelenlerin olduğuna dikkati çeken Boya, şunları kaydetti:

"Diğer şehirlerdeki vatandaşı Sakarya'ya çekerek burada hizmet vermek turizmdir, sanayi turizmidir. Bunu ilerletmeliyiz. Sanayi denildiğinde 'Bu işin merkezi, Sakarya'dır' dedirtmemiz lazım. Yeri geldiğinde uzaktan hizmet verebileceğimiz, aracı Sakarya'ya getirip tamir edip, geri göndereceğimiz bir sistem kuracağız."

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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