Sakarya'da etil asetat yüklü tankerin yanması

Sakarya'da, etil asetat yüklü tankerde çıkan yangında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Ali Cankesen (30), buradaki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yanık ünitesine sevk edildi.

Yoğun bakımda yaklaşık 3 gündür tedavisi devam eden Cankesen, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay

Etil asetat yüklü 41 ACP 383 plakalı tankerin sürücüsü Ali Cankesen, araçta alevlenme fark etmesi üzerine D-650 Sakarya-Bilecik kara yolu Pamukova mevkisinde tırı yol kenarına çekmiş, kontrol amacıyla tırdan indiği sırada patlama meydana gelmişti. Kimyasal nedeniyle alevlerin parlaması sonucu tır sürücüsüyle aracın durduğu yerde bulunan minibüsün yakınındaki iki kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA