Sakarya'da at arabası devrildi: 2 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde ilerleyen at arabası Uludere Çayı'na devrildi.
Devrilmenin etkisiyle yaralanan F.S. ve R.S, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerince dere yatağından çıkarıldı.
Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.