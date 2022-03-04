Sakarya'da 16 Yaş Altı Hokey Marmara Bölgesi Grup Şampiyonası düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 16 Yaş Altı Hokey Marmara Bölgesi Grup Şampiyonası maçları gerçekleştirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hokey Federasyonu'nun Salon Hokeyi maçları 3-4 Mart'ta Hendek Spor Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın başında Spor Şube Müdürü Özgür Aygün ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu karşılıklı şut attı.

Eleme grup müsabakaları sonucu kız takımlarından Bolu Gençlik Merkezi SK, erkek takımlarından ise Kartepe Belediye SK ve Bolu Gençlik Merkezi SK aynı spor salonunda 21-25 Mart'ta yapılacak finale katılmaya hak kazandı.

Hokey İl Temsilcisi Recep Kodalak, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Aygün, Babaoğlu, Hendek İlçe Spor Müdürü Süleyman Akıcı, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Adem Altun'a teşekküre etti.