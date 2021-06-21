Sahte sosyal medya hesabından bakan ve AK Parti yöneticilerine hakaretten dava açılan eski savcının ilk duruşması yapıldı
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Sahte sosyal medya hesabından bakan ve AK Parti yöneticilerine hakaretten dava açılan eski savcının ilk duruşması yapıldı

Sahte sosyal medya hesabından bakan ve AK Parti yöneticilerine hakaretten dava açılan eski savcının ilk duruşması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahte sosyal medya hesabı üzerinden bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine hakaret ettiği iddia edilen eski Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Sahte sosyal medya hesabı üzerinden bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine hakaret ettiği iddia edilen eski Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Sahte sosyal medya hesabı üzerinden bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine hakaret ettiği iddia edilen Ö.M.G. hakkında dava açılmış ve meslekten ihraç edilmişti. @HOHMUSTESARI rumuzlu sosyal medya hesabı üzerinden bakanlara, milletvekillerini ve AK Parti yöneticilerine hakaret dolu yazılar yazılması üzerine başlatılan soruşturmada teknik incelemeler sonucunda, söz konusu hesabı Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin kullandığı tespit edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi. Savcı Ö.M.G. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde de dava açıldı. HSK 2. Daire, Ö.M.G.'nin meslekten ihraç edilmesine hükmetti.

6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ö.M.G.'nin 3 Mayıs'ta görülmesi beklenilen davanın ilk duruşması 17 günlük tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı adliyede sadece tutuklu davaların görülmesi üzerine 21 Haziran'a ertelenmişti.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşmasına eski savcı Ö.M.G. katılmazken, eski bakan Berat Albayrak'ın avukatı duruşmada hazır bulunarak Ö.M.G.'den şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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