Sahipsiz Hasta Tedavisi Sonrası Huzurevine Yerleştirildi

Samsun'da hastanenin acil servisinde tekerlekli sandalye üzerinde hayatını sürdüren ve sol ayağı çürüyen sahipsiz adam, tedavisinin ardından kalacak yeri olmadığı için huzurevine yerleştirildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisini uzun zamandır mesken tutan Bodrum nüfusuna kayıtlı 57 yaşındaki Ahmet Özcan'nın tekerlekli sandalye üzerinde hayatını sürdürmesi ve yakınlarının sahip çıkmaması üzerine hastane yönetimi Özcan'a sahip çıktı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Eda Türe, dilenen ve sol ayağı enfeksiyon kaptığı için çürümeye başlayan Özcan'ı tedaviye ikna etti. Ahmet Özcan yıkanarak tıraş edildi ve ardından da hastanede çürüyen sol ayağı kesildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Özcan, Başhekim Eda Türen'in girişimleri sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İlkadım İlçe Müdürlüğü tarafından Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildi. - SAMSUN