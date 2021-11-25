Şahinbey'de çiftçilere tohum ve gübre desteği

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin desteklenmesi için dağıttığı buğday tohumunu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Şahinbey Belediyesi üretimin artması ve çiftçinin desteklenmesi için beş yıldan bu yana çiftçilere 13 bin 273 ton arpa-buğday tohumu, 13 bin 835 ton gübre, 24 bin 285 ton hayvan yemi, 900 bin adet zeytin-fıstık fidanı, 283 aileye 210 büyükbaş, 2 bin 766 küçükbaş canlı hayvan dağıtımını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günler içerisinde çiftçilere buğday-arpa tohumu ve gübre dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Köyü'ne giderek çiftçilerle birlikte tohum ve gübreyi toprakla buluşturdu.

"Çiftçilerimiz büyük emek veriyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Kapcağız Mahallemizde çiftçilerimizle tarlada bir araya gelerek arpa, buğday, mercimek ve gübre ekimini gerçekleştirdik. Çiftçilerimize dağıtmış olduğumuz 13 bin ton arpa, buğday, mercimek ve 13 bin tonun üzerinde gübreyi toprakla buluşturmuş olduk. Çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Tarıma vermiş olduğumuz desteklerin yanı sıra hayvancılığa da vermiş olduğumuz destekler var. Bu güne kadar 24 bin tonun üzerinde yem dağıtımı gerçekleştirdik. Bir ay sonra 10 bin ton daha dağıtarak bu miktarı 34 bin tona çıkarmış olacağız. Hayvancılığın gelişmesi için meralara su kuyusu açtık, mera alanlarını gübreledik. İhtiyaç sahibi ailelerimize küçük ve büyükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunduk. Ayrıca arıcılığın gelişmesi için arılı kovan desteğinde bulunduk. Bunun yanı sıra yumurtacı atak cinsi tavuk dağıttık. Tarımla uğraşan çiftçilerimize 750 bin zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı dağıttık. Arazilerine kolay ulaşabilmeleri için bin 500 kilometrenin üzerinde kadastro yolu yaptık. Çiftçilerimize silajlık mısır dağıtımı gerçekleştirdik. Bu güne kadar çiftçilerimize 323 milyon TL'nin üzerinde tarımsal destek sağlamış olduk. Bunun 190 milyonun üzerindeki kısmı Şahinbey Belediyemiz Tarafından karşılandı. Verilen bu desteklerle Şahinbey İlçesi'nde ekilmeyen alan kalmadı. Biz bunu bir milli mücadele olarak görüyoruz. Ekilmemiş bir karış alan bırakmayana kadar. Üretime destek vermeye devam edeceğiz. Böylelikle çiftçilerimiz ürün artışı sağlarken, Şahinbey Belediyesi olaraktan istihdama katkı sağlamış olduk. Özellikle pandemi sürecinde gıdanın ve gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Böylelikle üretim artışı sağlayarak, çiftçimize, vatandaşımıza ve ülkemize kazandırmış olduk. Hayırlı bereketli bir yıl diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP