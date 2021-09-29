Şahin: 'Fındığı doğuya tanıtmalıyız' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahin: "Fındığı doğuya tanıtmalıyız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Şahin:

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası(OTSO) Başkanı Servet Şahin, fındık ihracatında doğu ülkelerine yönelmek gerektiğini belirtti.

ORDU (İHA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası(OTSO) Başkanı Servet Şahin, fındık ihracatında doğu ülkelerine yönelmek gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığına bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonu kapsamında Ordu'ya gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin'i makamında ziyaret etti.

Hindistan Ülke Günü programı kapsamında Ordu'ya gelen Sanjay Panda, ilk kez Ordu'ya geldiğini belirtti. Hindistan olarak Türkiye'de 75 organizasyon yapmayı planladıklarını, bunlardan bir tanesini mutlaka Ordu'da yapacaklarını kaydeden büyükelçi Panda, "Bundan sonraki süreçte ticari ilişkilerin artması anlamında bu ziyaret son derece önemli, arzum, gelecekte yapılacak yatırımların Ordu'ya olması ve Ordu fındığının Hindistan'a ulaşmasıdır. Bu birlikteliğin, bu ortaklıkların gelişmesinde rol almak isterim" dedi.

Büyükelçi Sanjay Panda'ya Ordu hakkında bilgi veren Başkan Şahin, ziyaretin Ordu fındığını Doğu ülkelerine tanıtma anlamında önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Şahin şöyle konuştu: "İlimizin ihracat kaynağı fındığı yıllardır batı ülkelerine ihraç etmekteyiz, artık doğu ülkelerine de yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu ziyareti de bir başlangıç olarak görüyorum. İlimizde fındık ve mamulleri ile ilgili birçok firmamız var bu firmalarımızı ve fındığımızı Hindistan'a çok güzel bir şekilde tanıtmalıyız. Oda olarak ilimizin tanıtılması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi anlamında elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bundan sonraki süreçte ben Hindistan ile ikili ilişkilerin gelişeceğine ve bu ilişkilerin ticarette de devam edeceğine inanıyorum." - ORDU

Şahin: Fındığı doğuya tanıtmalıyız

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı

Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı

 Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı 'Su-75 Checkmate' olacak

Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak

 ABD İstanbul Başkonsolosluğu: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor

ABD İstanbul Başkonsolosluğu: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş
Magazin Hava Durumu Müge Anlı Yiğit Marcus Aral
Spor Stefan Kuntz Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Kasapoğlu Gazeteler Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şahin: 'Fındığı doğuya tanıtmalıyız' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:08:52. #1.11#