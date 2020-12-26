Şahin: "Dersimize iyi çalıştık, Bizim için rahat bir maçtı"

Galatasaray Teknik Direktör Yardımcısı Levent Şahin, oyunu iyi domine ettiklerini ve zor bir deplasmandan çıktıklarını söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip Galatasaray 2-0 kazandı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktör Yardımcısı Levent Şahin, "Oyunun geneline baktığımızda bizim adımıza rahat bir maç geçti. Bunun en büyük etkeni saha içinde ve oyuna dahil olan arkadaşların taktik anlayışı içerisinde en iyisini gayretleriyle birlikte yeteneklerini birleştirerek sahada yer almalarıydı. Birince devrenin sonlarına doğru ve ikinci yarının ilk 10 dakikası içerisinde gol geldi. Ama genele baktığımızda bugün için dersimizi iyi çalışmıştık. Taktik anlayışı sahaya iyi yansıttık. Bence oyunu domine eden takım Galatasaray'dı" dedi.

"Arda Turan, üstüne katarak gidiyor"

Şahin, "Oğulcan ile birlikte hangi oyuncuya ihtiyaç duyduğumuz da ve hangi oyuncuyu oynatmaya karar verdiğimizde sahada elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün öne çıkan Oğulcan'dı. Bundan sonra da hangi arkadaşımıza görev verilirse aynı şekilde sahada yer alacaktır diye düşünüyorum. Arda Turan, üstüne katarak gidiyor. Tıpkı diğer arkadaşlarımız gibi. Arda'nın olması saha içinde ve saha dışında Florya'da çok büyük enerji. Saha içerisinde de bu görünüyor. Falcao, uzun bir aradan sonra ilk kez kadroda yer aldı. Zamanla kendi formunu bulmak için inanılmaz antrenmanlar içerisinde. Belli bir sürece ihtiyacı var. Onu da tamamladığında diğer arkadaşlar gibi güçlü bir Falcao göreceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı