Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak - Haberler Spor
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Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Trabzonspor'a kaybeden Galatasaray'ın küme düşme hattına iyice yaklaşması taraftarı çıldırttı. Şahan Gökbakar'ın bu konuyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Gökbakar, "Maçları TRT'den izlemek de keyifli olacak" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. Aslan, öne geçtiği maçta son 6 dakikada maçı verdi. Küme düşme hattına iyice yaklaşan Galatasaray'ın durumu taraftarları çıldırttı.

Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak

BU KEZ HAK VERDİLER

Maçtan önce Galatasaray-Trabzonspor maçı için açtığı anket nedeniyle tepki çeken ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a taraftalar bu kez hak verdi. Gökbakar, açtığı ankette Galatasaray galibiyetine şans vermemişti.

Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak

"TRT KEYİFLİ OLACAK"

Gökbakar maçın ardından yaptığı paylaşım ortalığı salladı. Taraftarlar Gökbakar'ın, "Tebrikler Trabzonspor. Bu maç için Galatasaray uzun zaman sonra iyi futbol oynadı denebilir. İki tane kişisel hata sonucu 2 gol yedi. Ancak mağlubiyet sürpriz değil. Çünkü kötü gidişe dur demek için köklü değişimlere ihtiyaç var. Gelecek sene TRT'den izlemek de keyifli olacak..." paylaşımına bu kez destek çıktı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Şahan Gökbakar, Galatasaray, Spor, Haber

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