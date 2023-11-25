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Van'da bacağı kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bacağında kırık olan Veli Azdır (76), ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde bacağındaki kırık nedeniyle tedavi gören Veli Azdır'ın, ileri tetkik ve tedavisi için Van gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Azdır'ı alarak Van Yüzüncü Yıl Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Azdır'ın tedavisene başlanırken, yakınları Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.