ULUSKON'dan Afrika'ya Sağlık Turizmi Projesi

ULUSLARARASI Yatırımcılar ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki potansiyelini Afrika ülkelerine taşımak üzere yeni bir proje başlattı. 'Uçak Bizden' adlı kampanya ile Afrika'dan Türkiye'ye tedavi amacıyla gelmek isteyen hastaların ulaşım giderleri özel destek paketleriyle karşılanacak. Uygulamanın, Türkiye'nin sağlık turizminde tercih edilen merkezlerden biri olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ULUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini Afrika kıtasına taşımak amacıyla kapsamlı bir girişim başlattıklarını söyledi. Atasoy, Afrika ülkeleriyle yürütülecek bu diplomatik misyonun, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda insani bir boyut taşıdığını vurgulayarak, " Türkiye'nin yüksek kaliteli sağlık hizmetlerini Afrika halklarıyla buluşturmak bir ticari hamle değil, kıtalar arasında bir gönül köprüsüdür. Bu girişim Afrika'dan Türkiye'ye hasta akışını artıracak ve iki ülke sigorta sistemleri arasında karşılıklı tanıma süreçleri hız kazanacak" dedi.

Afrika'daki sigorta şirketleri ile Türk sigorta firmaları arasında başlatılacak iş birliği sürecine de değinen Başkan Atasoy, "Sigorta sektörleri arasındaki entegrasyon, sağlık turizminde güven unsurunu güçlendirecek. Afrika'dan gelen hastalar, Türkiye'deki tedavilerini kendi sigorta poliçeleri kapsamında gerçekleştirebilecek. Bu da hem hasta hem de sağlık kuruluşu açısından güvenli bir sistemin temelini oluşturacak. Sağlık turizmi zincirinin en önemli halkalarından biri olan assistance firmaları da projede aktif rol oynayacak. Afrika'dan gelen hastaların tedavi sürecinin her aşamasında vize, ulaşım, tercüme, konaklama, refakatçi desteği ve bakım sonrası hizmetler dahil assistance firmalarımız devrede olacak. Bu yapı, Türkiye'yi sağlık turizminde rakiplerinden ayıran bir üstünlük sağlayacak" diye konuştu.

ULUSKON'un dikkat çeken girişimlerinden biri olan 'Uçak Bizden' projesine de değinen ULUSKON İş Geliştirme Direktörü Levent Uyanıker, her Afrika ülkesi için özel olarak tasarlanacak bu kampanyanın, Türkiye'ye sağlık amaçlı gelen hastaların ulaşım maliyetini minimize edeceğini söyledi. Uyanıker, "Bu proje ile hastalar yalnızca tedavi değil, güvenli bir yolculuk, konforlu bir konaklama ve bütüncül bir sağlık deneyimi yaşayacaklar. Türkiye'nin sağlıkta geldiği noktayı Afrika'nın büyüyen potansiyeliyle buluşturacağız. Türkiye'nin sağlık turizmi markasını küresel ölçekte güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye artık yalnızca tedavi sunan değil, insan odaklı bir sağlık diplomasi modeli geliştiren bir ülkedir. Biz ULUSKON olarak, Afrika ile bu modeli paylaşmaya ve sürdürülebilir bir ortaklık kurmaya kararlıyız" dedi.

ULUSKON yetkilileri proje kapsamında, Afrika ülkelerinin sağlık bakanlıkları, sigorta kuruluşları ve özel hastane temsilcileriyle ortak protokoller hazırlanacağını kaydetti.