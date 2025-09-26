Türkiye Sağlık Turizminde Öne Çıkıyor

ANKARA Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Bugün dünyada kaybettiği sağlığını başka ülkelerde arayan 30 milyonun üzerinde vatandaş var. Bu insanlar, sağlık hizmeti almak için yılda 100 milyar dolar harcıyorlar. Türkiye bu 30 milyon üzerindeki dünya vatandaşının 1,7 milyonunu kabul ediyor ve 100 milyar dolarlık pastadan da 3 milyar dolar civarında bir hacmi sağlıyor" dedi.

Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Mithat Özhan Amfisi'nde düzenlenen Çukurova Sağlık Turizmi Çalıştayı, alanında uzman çok sayıda doktor ve akademisyenin yanı sıra yerel yöneticiler, idari amirler, sağlık kuruluşlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getirdi. Ankara Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, çalıştaydaki konuşmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

BEŞTE BİR FİYATINA SAĞLIK HİZMETİ

Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Bugün dünyada kaybettiği sağlığını başka ülkelerde arayan 30 milyonun üzerinde vatandaş var. Bu insanlar, sağlık hizmeti almak için yılda 100 milyar dolar harcıyorlar. Türkiye bu 30 milyon üzerindeki dünya vatandaşının 1,7 milyonunu kabul ediyor ve 100 milyar dolarlık pastadan da 3 milyar dolar civarında bir hacmi sağlıyor. Her geçen gün sağlık turizmi amaçlı Türkiye'ye gelen insan sayısı artıyor hem de onların ülkeye bıraktığı döviz artıyor. Çünkü Türkiye güçlü bir sağlık sistemine sahiptir. Bunu pandemi ve deprem dönemlerinde gördük. Güçlü altyapımız ve kaliteli doktorlarımız, sağlıkçılarımız var. Ayrıca dünya ölçeğinde gelişmiş ülkelerde verilen hizmetin neredeyse 5'te 1'i fiyatlarında bu hizmetleri sunuyoruzö diye konuştu.

3 SAATLİK MESAFE SONUCU SAĞLIK HİZMETİ

Türkiye'nin ulaşım potansiyelinin de son derece güçlü olduğuna dikkat çeken Ünvar, "Türkiye'ye 3 saatlik mesafedeki ülkelere baktığınızda 1,5 milyarın üzerinde bir nüfusa hitap ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla 3 saatten daha az bir mesafeyle ulaşabilecekleri kaliteli ve uygun fiyata, bekleme süresinin olmadığı bir sağlık hizmetini almayı herkes arzu ediyor. Ülkemiz bu anlamda çok ciddi ölçüde sağlık turizm potansiyelini artırıyor. Türkiye, sağlık turizminde 7'nci sırada görülüyor ama bundan ziyade ülkemize gelen turist sayısını artırmamız ve onlara verdiğimiz hizmet kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bunun için iyi hizmeti sunmanız yetmiyor aynı zamanda tanıtmanız gerekiyor. Mesela insanlar Tayland'a, Singapur'a, Malezya'ya sağlık hizmeti almak için gidebiliyor. Dolayısıyla tanıtım son derece önemlidir" dedi.

DİASPORA TURİZMİ VE TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ

Ünüvar, "Birkaç tane turizm çeşidi var. Medikal turizm; kalp, göz ya da ortopedi gibi ameliyatlar için daha çok geliyor. Engelli bireyler için özel bir turizm alanı var. Termal turizm dediğimiz bir çeşit var. Bir de diaspora turizmi diye yeni bir kavram gelişti. Diaspora turizmi; örneğin farklı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarımızın, o ülkenin sosyal güvenlik sistemine tabi olmasına rağmen ana vatanlarında sağlık hizmeti almak istemeleridir. Bu çerçevede de Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Daha çok göz, diş ya da saç ekimi gibi kozmetik operasyonlar için, ortopedi veya kardiyovasküler cerrahisi amaçlı ülkemize geliyorlar. Bizim özellikle ileri yaşlardaki dünya vatandaşlarına sağlık hizmeti anlamında ciddi bir potansiyelimizin olduğunu görüyorum ama bunun için de şehrin tüm paydaşlarının bütün olup bir arada çalışması gerekiyor" diye konuştu.

'SAĞLIK, EN ÖNEMLİ İHRACAT KALEMLERİNDEN BİRİ'

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise Adana'nın sağlık kuruluşları ile Doğu Akdeniz'in adeta kalbi durumunda olduğunu belirtti. Rektör Beriş, "Çukurova Havalimanı ve Mersin Limanı sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden insanların kolaylıkla kısa sürede ve zahmetsizce Adana'ya gelmeleri mümkündür. Sağlık, en önemli ihracat kalemlerinden biri haline geldi. Kendi imkanlarımızı, potansiyelimizi kullanıp, Türkiye'nin küresel sağlık turizminden aldığı payı artırmayı hedefliyoruz. Kentteki tüm paydaşlarla beraber Adana'yı nasıl sağlık turizmi bakımından temel üs haline getirebileceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalıştayda da bunları değerlendirdik" dedi.

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,