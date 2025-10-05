Türkiye Sağlık Turizminde Lider Olma Hedefini Vurguladı

İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen ' Türkiye sağlık turizminde nasıl lider olur' konulu panelde konuşan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OSHAD) Başkanı Reşad Bahat, "Türkiye aslında 5 yıldır sağlık turizmindeki en lider 5 ülkeden bir tanesi, 10 yıldır da ilk 10'da. Yani biz aslında liderlerden bir tanesiyiz ama bizim pekiyi olmamız lazım. Bunun için bizim yapmamız gerekenler var, bunun için kamunun yapması gerekenler var, bunun için paydaşlarımızın yapması gerekenler var. Aslında bizim hedeflerimiz maddi açıdan biçildi. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 milyar dolarlık sağlık turizmi hedefi koydu" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen ' Türkiye sağlık turizminde nasıl lider olur' konulu panelde, sektör paydaşları bir araya geldi. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD), Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB), SEVDODER, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER), Güvenilir Ürün Platformu (GÜP) ve Turizm Araştırma Geliştirme Platformu iş birliğiyle organize edilen 'Sağlık Turizminin Dünü, Bugünü ve Yarını' başlıklı panele Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Komitesi Başkanı, Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı, OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, YAPDER Başkanı Celal Toprak, TÜRSAB Sağlık Komitesi Başkanı Elif Ural, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar katıldı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ 20 MİLYAR DOLARLIK SAĞLIK TURİZMİ HEDEFİ KOYDU'

Paneli değerlendiren ve amaçlarından bahseden Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OSHAD) Başkanı Reşad Bahat, "Türkiye aslında 5 yıldır sağlık turizmindeki en lider 5 ülkeden bir tanesi, 10 yıldır da ilk 10'da. Yani biz aslında liderlerden bir tanesiyiz ama bizim pekiyi olmamız lazım. Bunun için bizim yapmamız gerekenler var, bunun için kamunun yapması gerekenler var, bunun için paydaşlarımızın yapması gerekenler var. Sağlık sektörü içinde otelden restorana kadar ulaşıma kadar her şeyi barındıran aslında devasa bir endüstri. O sebeple Hizmet İhracatçıları Birliği'ndeki bugünkü toplantımızda biz sorunlarımızı ve hedeflerimizi dile getirdik. Aslında bizim hedeflerimiz maddi açıdan biçildi. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 milyar dolarlık sağlık turizmi hedefi koydu. Sadece bu sağlık turizmi değil, termal turizmi de bir sağlık turizmi, yaşlı bakımı da bir sağlık turizmi. Memlekette aslında sağlıkla ilgili olan her alan sağlık turizminin bir parçası" şeklinde konuştu.

'FİYATLARIN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR'

Reşat Bahat, "Bizim sağlık bakanlığıyla ilgili, mutlaka sağlık turizmiyle ilgili aslında isteklerimiz var. Bunun için Sağlık Bakanlığının bize daha çok yatak daha çok branş daha çok birim vermesi lazım. Sağlık turizmi yapanlara özellikle. Bir de hiçbir hastane sadece sağlık turizmi yaparak ayakta duramaz. İyi bir genel hastane olmadan siz bu hizmeti veremezsiniz, büyük sağlık hizmetlerini. Yani iyi aciliniz yoksa iyi yoğun bakımlarınız yoksa iyi laboratuvarınız yoksa bu hizmeti vermekte iyi hastane olmakta zorlanırsınız. Bunların olabilmesi için de Türkiye'de ödeyici sistemi dizayn eden, özellikle ödeyici sistemi başındaki sosyal güvenlik kurumunun SUT fiyatlarını güncellemesi gerekiyor. Yani iç pazarda çok zayıf olan bir hastane dış pazarda maalesef güçlü olamıyor, o bütünsel yaklaşımı koruyamıyor. Bu sıkıntılarımızı konuşacağız. Yine plastik cerrahi işlemlerinde, işte KDV farklarını yani bu sağlık hizmetidir değildir, vatandaşın bedenine uygulattığı her türlü cerrahi işlem bir sağlık hizmetidir. Biz sağlık turizminde dünyada bir numara olmak istiyoruz. Biz sağlık turizmi ile ülkemize başka turistler de kazandırmak istiyoruz. Biz sağlık turizmi ile ülkemizi parlatmak istiyoruz" dedi.