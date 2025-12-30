'Türkiye, botoks, dolgu ve ameliyatsız yüz liftingi işlemlerinde Avrupa'da öncü'

DR. Saltuk Aslan Kendir, "2025 yılında dünya genelinde estetik turizmin en hızlı büyüyen segmenti ameliyatsız yüz gençleştirme işlemleri oldu. Bu alandaki büyüme oranı cerrahi işlemlere kıyasla yüzde 35 daha fazla. Türkiye, özellikle botoks, dolgu ve ameliyatsız yüz liftingi Avrupa ve Orta Doğu pazarında öncü konuma geldi. Bu süreçte sağlık turizminin kişi başı harcama ortalaması rekor seviyeye ulaştı" dedi.

Dr. Kendir, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılına ait estetik sağlık turizmi raporuna göre, Türkiye dünya genelinde medikal estetik işlemlerde 6'ncı sıraya yerleşti. Botoks, dolgu ve ameliyatsız yüz liftingi gibi ameliyatsız yöntemler, hem lokal hem de yabancı hasta sayısında ciddi artış yarattı. ISAPS verilerine göre dünya genelinde estetik işlem sayısı 35 milyonu aşarken, Türkiye bu hacimden önemli bir pay aldı. USHAŞ'ın açıkladığı 2024 sağlık turizmi gelirleri 3 milyar doları aşarken, estetik alanında raporlanan gelirlerin de bu payda önemli bir rol oynadığı görüldü. Medikal estetik işlemler, hem ülke ekonomisi hem de sektör profesyonelleri için stratejik öneme sahip" diye konuştu.

Dr. Kendir, "Kendi adıma 3 adet marka tescili bulunuyor. Yüz gençleştirme alanında geliştirdiğim kombinasyon tekniklerden olan 'tak kullan' yöntemi özellikle cerrahi müdahale istemeyen hasta grubunda büyük karşılık buldu. Yüzde minimal invaziv tekniklerle sağlanan hacim kazanımı, doğal görünüm ve lifting ile kısa iyileşme süresi öne çıkıyor. Yeni protokolümüz, hastalarımıza güvenli ve konforlu bir gençleşme sunuyor. Türkiye'nin bu alandaki gücünü artıracak yenilikler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'AMELİYATSIZ YÜZ GENÇLEŞTİRME TRENDİ YÜKSELİYOR'

Yeni teknikleri geliştirmeye devam edeceklerini anlatan Dr. Kendir, "2025 yılında dünya genelinde estetik turizmin en hızlı büyüyen segmenti ameliyatsız yüz gençleştirme işlemleri oldu. Bu alandaki büyüme oranı cerrahi işlemlere kıyasla yüzde 35 daha fazla. Türkiye, özellikle botoks, dolgu ve ameliyatsız yüz liftingi Avrupa ve Orta Doğu pazarında öncü konuma geldi. Bu süreçte sağlık turizminin kişi başı harcama ortalaması rekor seviyesine ulaştı. Cerrahi operasyon istemeyen, doğal görünüm arayan geniş bir hasta kitlesi var. Bu grup için ameliyatsız protokollerle etkili sonuçlar almak mümkün. Kendi geliştirdiğimiz teknik, hem yurt içinde hem yurt dışında çok sayıda hastamızın tercih sebebi oldu. Birçok Türk hekimine geliştirdiğim teknikleri paylaşmaya devam ediyorum. Markamız bünyesinde yeni teknikler geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız Türkiye'nin bilimsel çalışmalarına katkıda bulunmak" dedi.

'ESTETİK ALANINDAKİ KÜRESEL REKABET HIZ KAZANDI'

Dr. Kendir, "Estetik turizmi, 2025 yılında dünya çapında 50 milyar dolarlık hacme ulaşarak rekor kırmıştır. Güney Kore, ABD, Brezilya ve Türkiye, bu pastadan en büyük payı alan ülkeler arasında yer aldı. Özellikle Seul, İstanbul ve São Paulo gibi şehirler, estetik alanında merkez konumunda. Güzellik standartlarının küresel ölçekte tekleşmesi ve sosyal medyanın etkisiyle estetik seyahatleri artık sıradan hale gelmiştir. Dijital sağlık danışmanlığı, online ön muayene ve tedavi sonrası takip hizmetlerinin artması, hasta deneyimini daha da kolaylaştırmaktadır. Türkiye'nin estetik sağlık turizminde agresif tanıtım politikaları ve fiyat-performans avantajı, bu rekabette öne çıkmasını sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

'SEKTÖRDEKİ YERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

İstanbul merkezli hizmet verdiklerini hasta portföyünü Avrupa ve Orta Doğu pazarında büyüttüklerini belirten Dr. Kendir, "Alanımızda geliştirdiğimiz yeni tekniklerle global markalaşma yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Klinik yapımızda farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirdik. 2020'lerden beri başta Arap coğrafyası olmak üzere ve diğer batı ülkelerinden gelen hasta sayımız artarak devam ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın düzenlediği sertifikalı eğitim programlarının çok katkısını görüyoruz. Hatta Türkiye'de yapılan medikal estetik uygulamaları, saç ekim uygulamaları değerli hekimlerimiz tarafından başarı ile uygulanması sonucunda Rusya'da bazı talk-showlara konu oldu. Yeni geliştirdiğimiz ameliyatsız teknik, sektörde fark yaratıyor. 2026'da yurtdışı hasta sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Sadece teknik değil, etik ve kalite standartlarında da bölgeye örnek olacağız" dedi.