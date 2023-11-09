Türk Böbrek Vakfı Başkanı: 23 Bin Böbrek Hastası Nakil İçin Bekliyor

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 23 bin böbrek hastasının nakil için beklediğini belirterek, organ bağışının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi'ni ziyaret eden Erk, AA muhabirine, organ bağışının önemini anlattı.

Bağış seviyesinin salgın döneminin altında seyrettiğini, kadavradan organ bağışında da son 5 yılın en düşük seviyesinde olunduğunu dile getiren Erk, "Salgın öncesi 2019 yılında 3 bin 850 civarında böbrek nakli yapılırken bu rakam 2 bin 500'e kadar düştü. Daha eski rakamları yakalamış değiliz. Bunun için elimizden geldiği kadar Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapıp cuma hutbeleri başta olmak üzere halkı daha çok bu konuda teşvik etmek gerek." diye konuştu.

Böbrek naklinin en fazla yapılan organ nakillerinin başında geldiğini dile getiren Erk, bağış rakamlarının yükseltilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Erk, şunları kaydetti:

"Şu anda 23 bin civarında organ nakli için sırada bekleyen böbrek hastamız var. Pandemi öncesi en son yılda 3 bin 850 böbrek nakli yapılmıştı. Bu rakam pandemiyle aşağıya düştü. Şu anda 3 bin 850'ye halen yaklaşamadık. Nedenine gelince salgın süresince ne yazık ki hem organ bağış sayıları düştü. Hastaneye gidip tetkik yaptırma güven ortamı yeterli olmadı. Dolayısıyla insanlar tedirgin oldu. Birtakım doku titreme yani bu konuda ön tetkikleri yaptıramadılar. Dolayısıyla hem bağış sayısı hem de böbrek nakli sayısı düştü. Şu anda 3 bin 500. Bunun bir an evvel eski rakamlara çıkmasını sağlamak lazım. Ama en kötü konu yüzde 22'de olan organ nakli için kadavradan onay verme oranı yüzde 15'e kadar düştü. Bunun tekrar yüzde 22'ye gelmesi için büyük çaba göstermek lazım."