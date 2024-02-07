Turizm Sektörü Pandemi Öncesi Seviyelere Geri Döndü

Turizm sektörü dünya çapında son verilere göre geçen yıl itibarıyla neredeyse pandemi öncesi seviyelerine geri döndü. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre 2023’te seyahat eden 975 milyon kişi ile turizm pandemi öncesindeki seviyesinin yüzde 90’ını yakaladı.

Pazar araştırmaları şirketi Euromonitor International’ın Aralık ayında yayınladığı raporda ise dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri listesinde Türkiye’den iki şehir vardı.

Yabancı ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği şehirler arasında İstanbul 20 milyon kişi ile ilk sırada yer alırken Antalya da 16,5 milyon kişi ile dördüncü sırada konumlandı.

İstanbul’daki yıllık büyüme 2023 yılında yüzde 26’ya, Antalya’da ise yüzde 29’a işaret ediyor.

Seyahat yazarı Stacey Leasca, BBC için kaleme aldığı makalede İstanbul’un nasıl çok sayıda dünya başkentini, Antalya’nın da Paris, Hong Kong ve New York gibi şehirleri geride bıraktığını kaleme aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da 2023 yılında Türkiye’ye gelen turistlerin sayısının yüzde 10 artışla 56,7 milyona yükseldiğini açıklamıştı.

Leasca, makalesinde Antalya’nın çok uzun zamandır Alman, Rus ve İngiliz turistler için gözde bir şehir olduğunu, etkileyici Akdeniz suları, yılın 300 günü güneş ışığı alması ve tarihi yapısıyla cazip bir şehir olduğunu belirtti.

Leasca’ya göre Antalya’ya uçuşların artmasının da önemli bir rolü var.

BBC’ye konuşan ve Antalya’da yemek dersleri veren Banu Aydoğdu, Antalya’nın doğal güzelliği, tarihi, dağları, şelaleri, sahilleri ve mutfağıyla tatilden daha fazlasını sunduğunu söylüyor.

Bu yıl itibarıyla ABD, Kanada ve Meksika’dan gelecek turistlerin seyahatlerini 90 günden az tutmaları takdirinde elektronik vize alması da gerekmeyecek. Bu da turistlerin sayısının daha çok artmasını sağlayabilir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı için 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedeflediklerini açıkladı.

TL’nin dolara karşı değer kaybı, yabancı turistler için Türkiye’nin ekonomik anlamda tercih edilen bir varış noktası olmasına sebebiyet veriyor.

Diğer yandan Türkiye’nin sağlık turizminin de gittikçe canlanması rakamların artmasını sağlıyor.

TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye’yi sağlık turizmi için 1,2 milyon kişi ziyaret etti; bu da yüzde 45’i aşan bir artışa işaret ediyor.

Antalya özellikle diş sağlığı için tercih edilen şehirlerden. Çok sayıda turizm operatörü her şey dahil diş sağlığı hizmeti vererek konaklamayı da ayarlıyor.

Antalya tur rehberlerinden olan Avni Coşar ise BBC’ye yaptığı açıklamada spor faaliyetleri ve sağlık turizminin şehri turistler için gözde bir hale getirdiğini aktarıyor.