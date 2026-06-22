Skolyoz farkındalık etkinliğinde skolyoz kahramanı gençler mesaj verdi

Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte, skolyozla yaşayan gençler, kendi başarı hikayelerini paylaştı. Uzmanların da yer aldığı programda, skolyozun spor, sanat ve sosyal yaşamın önünde bir engel olmadığı mesajı verildi.

Haziran Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında "Skolyoz Savaşçıları Hayata, Spora ve Sanata İlham Veriyor" konseptiyle 14'üncü kez düzenlenen skolyoz etkinliği, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Skolyozla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak, hastalığa yönelik yanlış inanışları ortadan kaldırmak için skolyozla yaşayan gençlerin dikkat çeken başarı hikayelerini paylaşmak amacıyla düzenlenen programda uzmanlar ile hastalar bir araya geldi.

Toplantıda, skolyoz tanısına rağmen spor, sanat ve eğitim hayatlarında önemli başarılara imza atan gençler, yaşadıkları deneyimleri anlattı. Katılımcılar, skolyozun aktif bir yaşam sürdürmeye engel olmadığını vurgularken, program sonunda yapay zeka destekli farkındalık sergisi de gezildi.

Skolyoz solunum ve kalp gibi birçok sağlık sorununa yol açabiliyor

Acıbadem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay skolyoz hastalığına ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Alanay, "Skolyoz omurganın 3 boyutlu bir deformasyonudur. Omurga kendi etrafında döner ve yana doğru eğilir. Yan planda da sırt kamburu ve bel çukurunda bir değişiklik meydana gelir. Skolyoz ilerlerse çocuklarda ileriki yaşlarda yaşam kalitesini bozabilir, ağrılara neden olabilir, solunum ve kalp problemlerine neden olabilir" dedi.

"Son yıllarda skolyozun tedavi yöntemlerinde ciddi gelişmeler oldu"

Erken teşhisin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Alanay, "Toplumda yüzde 1-3 arası görülür, bunların çok azı ameliyata gider. Son yıllarda skolyozun tedavi yöntemlerinde ciddi gelişmeler oldu. Her yeni gelişme bize erken teşhisin önemini gösteriyor. Skolyoz erken teşhis edilirse korse, egzersiz gibi yumuşak tedavi yöntemleriyle tedavi edebiliyoruz. Erken teşhis edilmezse cerrahi müdahale gerekebiliyor. Cerrahi yöntemle de çok çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Ailelerin özellikle büyümekte olan çocuklarda dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Omuzlarda ve belde asimetri olması, öne eğilmede sırtta kabarıklık olması ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Skolyoz hastaları istediği her şeyi yapabilir"

Etkinliğe katılan skolyoz tanısı konulmuş 19 yaşındaki Melike İrem Gökçe de karate sporu ile ilgilendiğini ve doğru tedavi yöntemleri sayesinde skolyozun sporuna engel olmadığını belirtti. Karatede ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan, 53 madalyası ve üç kupası bulunan Gökçe, "9 yaşında skolyoz tanısı konuldu, karateye 7 yaşında başlamıştım. Doktor önerisi ile korse tedavisine başladım. Korse ilk dönemde beni rahatsız ediyordu. Sonra alıştım. Tedavinin bu olduğunu bildikten sonra düzenli olarak korse taktım. Sporuma devam edebiliyorum. Skolyoz hastaları istediği her şeyi yapabilir, tedavi olmaktan çekinmesinler" diye konuştu.

Bugün üç kupası ve 53 madalyası bulunan Melike İrem Gökçe, hem sporcu kimliğini hem de yaşam mücadelesini aynı azimle sürdürdüğünü belirterek skolyozu, hayatını zorlaştıran bir engel değil; karate sporu gibi sabrı, direnci ve hiçbir zaman pes etmemeyi öğreten en önemli yol arkadaşlarından biri olarak gördüğünü söyledi. Tüm tedavi sürecini karateyle birlikte yürüten Melike, bedenini tanıdıkça hem duruşunun hem de spor performansının geliştiğini söylerken yakın zamanda korseden tamamen kurtulmayı umut ettiğini ifade etti.

"Rap müzik yapıyorum"

11 aylıkken çocuk felci geçiren bu dönemde skolyoz tanısı konulan 12 yaşındaki Çağan Lider Aydın ise 2 yıl korse kullandığını ve daha sonrasında 8 saat süren bir skolyoz ameliyatı olduğunu söyledi. Rap müzik ile uğraştığını ve nefes problemi yaşadığını ifade eden Aydın, "Oturma dengem bozuktu bel ağrısı oluyordu. Korse tedavimi aksatmıştım. Rap müzik yapıyordum ve nefes problemleri yaşamaya başlamıştım. Ameliyat olmam gerekti, ameliyat sonrası şikayetlerim son buldu. Rap müzikle uğraşıyordum, tedavim sayesinde devam edebiliyorum" diye konuştu. Etkinlikte sözlerini yazdığı 3 şarkısını seslendiren Çağan Lider Aydın, müzikle kendisini ifade etmekten mutlu olduğunu belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı