Serebral Palsili Çocuk Muaythai ile Hareket Kabiliyetini Geliştiriyor

Afyonkarahisar'da yaşayan serebral palsili 7 yaşındaki Anıl Sağlam, tedavisinin yanı sıra doktor tavsiyesiyle başladığı muaythai ile kas hareketlerini geliştirmeye çalışıyor. Anıl'ın sporla hayatı daha eğlenceli hale geldi ve hareket kabiliyeti gelişti.

Afyonkarahisar'da yaşayan serebral palsili 7 yaşındaki Anıl Sağlam, tedavisinin yanı sıra doktor tavsiyesiyle başladığı muaythai ile de kas hareketlerini geliştirmeye çalışıyor.

Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Kenan ile Güzin Sağlam çiftinin oğlu Anıl, doğum sırasında beyin kanaması geçirdiği için sol kolu ile bacağında fiziksel engel oluştu, serebral palsi teşhisi konuldu.

Sağlam çifti, bu süreçte oğullarının tedavisi için ellerinden geleni yaptı.

Küçük Anıl, bir yıl önce doktorunun hareket kabiliyetinin artması için sporu önermesi üzerine muaythai ile ilgilenmeye başladı.

Boks eldivenleriyle haftada iki gün düzenli olarak spor salonuna giden Anıl, kendisiyle özel olarak ilgilenen antrenörü Mustafa Kazım Köken ile çalışmalarını sürdürüyor.

Anıl'ın sporla hayatı daha eğlenceli hale geldi

Baba Kenan Sağlam, AA muhabirine, doktorların tavsiyesi üzerine aktif spora başlayan oğlunun çok eğlendiğini söyledi.

Antrenörünün ilgisiyle oğlunun spor salonuna gelmek için sürekli sabırsızlandığını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan ve yakın ilgiden dolayı çok mutlu. İlerleyen süreçte profesyonel olarak da bu sporla ilgilenmek istiyor. Sporla Anıl'ın sağlığında önemli gelişmeler oldu. Hareket güçlüğü çektiği sol kolu ve bacağını daha aktif kullanmaya başladı. Doktor kontrollerinde de Anıl'ın kol ve bacağındaki hareket kabiliyeti fark edildi, ilerleme olduğu söylendi."

Güçlendi, hareket kabiliyeti gelişti

Antrenör Mustafa Kazım Köken, özel olarak ilgilendiği Anıl'ın gelişimi için doktoruyla da iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

Muaythaideki egzersiz programını doktorunun görüşüyle oluşturduklarını vurgulayan Köken, "Sporu kavradıktan sonra da yumruklarımız, tekmelerimiz çok ilerledi. Duruşlarda, vuruşlarda ve hareketlerde sol kolu ile ayağını kullanması çok değişti. Daha güçlendi, rahat tekme ve yumruk atabiliyor." diye konuştu.

Anıl Sağlam da sporla kendisini daha güçlü hissettiğini belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. İlerleyen yıllarda ben de şampiyon olmak istiyorum, kendime de güveniyorum." ifadelerini kullandı.