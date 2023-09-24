Şanlıurfa'da Akrep Çiftliği: Zehirler İlaç ve Kozmetik Sanayisinde Kullanılıyor

Şanlıurfa'da yaklaşık 15 bin akrebin bulunduğu çiftlikteki 10 bin akrep ayda bir sağılarak elde edilen zehirleri, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Örenler, babasının yıllar önceki akrep merakıyla başladığı işte çiftlik kurdu. Şu anda yaklaşık 15 bin akrep besleyen Örenler, zehirlerini sağıp yurt içi ve yurt dışına ihraç ediyor. Litresi yaklaşık 10 milyon dolar olan zehir, ilaç ve kozmetik sanayisinin yanı sıra kanser hastalığının tedavisinin AR-GE çalışmalarında da kullanılıyor.

Babasının merakı çiftlik kurdurdu

Babasının merakından dolayı akrep çiftliği kurduklarını söyleyen Mehmet Örenler, "Akrep işine babamın yıllar önceki merakından dolayı girdik. Ben de buraya resmi bir yönetmelik çıkınca, resmi bir şekilde bu işe başladık. Akrepleri aldığımız izinle birlikte doğa koruma ekipleriyle birlikte doğada anaç teminini yapıyoruz. O yaptığımız anaç bireylerle birlikte burada çiftleştirilmesi, doğumu, büyütülmesiyle birlikte sayımızı çoğaltıyoruz. Yani doğadaki akrep ile buradaki akrebin beslenmesi farklı. Nasıl farklı? Burada düzenli yemleme var, farklı yem çeşitleri veriyoruz. Doğada akrepler hemen hemen her gün yem bulamadığı için buradaki akreplerin yemleri daha düzenli oluyor. Akreplerin zehrindeki farklılık ise doğadaki akrep ile burada doğup büyüyen akreplerin zehir kalitesi aynı, hiçbir değişiklik yok. Burada kendi çiftleştirme yerimiz var. Oraya 10 tane dişi, 5 tane erkek koyup, zaten dişiler çiftleşme sırasında erkekleri yediği zaman bakıyoruz, erkek kalmadığı zaman çiftleşme olmuştur. Ondan sonra zaten hamile olanları da ayrı yerlerine alıyoruz. Bunun sağımını sağım masasında düşük voltaj elektrik vererek yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uzakdoğu ülkelerinden yoğun ilgi var

Akrep zehrine en çok Uzakdoğu ülkelerinin ilgi gösterdiğini söyleyen Örenler, "20 ile 30 gün arasında yapılıyor. Akrebin zehri genel olarak yurt dışında ve Türkiye içerisinde üniversitelerde kullanılıyor. Kullanıldığı yerler ilaç ve kozmetik sanayisi. Genel olarak da ilaç sanayisinde kullanılıyor. Türkiye içerisinde AR-GE olarak kullanılıyor. Bazı üniversitelerde meme kanserinde, kolon kanserinde kullanılıyor. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki birçok ülkeden bu işe talep var. İlgilendiklerini çok bariz bir şekilde gösteriyorlar. Bazı ülkelerden buraya gelenler de oldu, bizim gittiğimiz de oldu. Zaten önümüzdeki günlerde bu iş için bazı ülkelere de gideceğim. Doğu Asya'dan çok fazla talep var. Japonya, Güney Kore, Çin'den buraya geldiler. Önümüzdeki günlerde biz de oraya gideceğiz zaten. Bu ülkelerden daha çok talep var" dedi.

Çiftlikteki akrep sayısı 15 bini geçiyor

Çiftlikte 10 bini sağıma hazır olmak üzere 15 binin üzerinde akrep olduğunu söyleyen Örenler, "Burada yavrularla birlikte sayarsak 15 binin üzerinde akrebimiz var. Anaç birey olarak da sağıma hazır şekilde 10 bine yakın bireyimiz var" diye konuştu. - ŞANLIURFA